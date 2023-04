“Sciò live”, l’incredibile album di Pino Daniele, sta per tagliare un rilevante traguardo: i quarant’anni. Per celebrare tale ricorrenza e creare nuove emozioni, gli Area Medina – ensemble per Pino Daniele, proporranno l’intera raccolta in un evento che si terrà giovedì 6 aprile prossimo, al cinema teatro Modernissimo di Telese Terme (Bn), con inizio alle ore 21.

In scaletta brani, tra gli altri, come: “Tutta ‘nata storia, Chi tene ‘o mare, Viento ‘e terra, Io vivo come te, Tarumbó; senza dimenticare: Lazzari felici, Napule è, Quanno chiove, Musica musica e Yes I Know My Way. Tutti pezzi indimenticabili dell’artista partenopeo, patrimonio della musica internazionale, che ci ha lasciato troppo presto.

Buono il riscontro di pubblico. In tantissimi, infatti, non vogliono mancare a questo appuntamento teso a ricordare il “nero a metà” e che, con ogni probabilità, registrerà il “tutto esaurito”

“Non ci aspettavamo questo risultato – sottolinea Lorenzo Stabile, portavoce del gruppo – che va oltre ogni nostra aspettativa. E poi, c’è dell’altro, in quanto non pensavamo di riunire al concerto fan di Pino Daniele provenienti anche da Napoli, Roma e Amalfi; oltre ai tantissimi della nostra provincia.

“Un successo – aggiunge – che ci carica di un entusiasmo nuovo che speriamo di poter trasferire con un’esibizione inappuntabile, ricca di quella atmosfera, quei colori, pulsazioni ritmiche e sound tipici dell’artista partenopeo, pur conservando una nostra originalità di esecuzione”.

Gli Area Medina, che vantano oltre vent’anni di attività, annoverano: Carmine Piccirillo (voce), Alessandro Calandri (chitarre), Antonello Rapuano (tastiere), Lorenzo Stabile (basso), Paco Ciniglio (sax), Francesco jr Merola (percussioni) e Fulvio Cusano (batteria). Sul palco, come ospiti, come faceva spesso Pino Daniele per impreziosire i suoi concerti, anche Alessandro Tumolillo (violino), che ha suonato con il “mascalzone latino”, Marco Di Palo (violoncello), Alessandro Tedesco (trombone) e Peppe Fiscale (tromba).

Notevoli, negli anni, le collaborazioni con i musicisti: Marco Zurzolo e Rino Zurzolo, Pietro Condorelli, Michael Rosen, Joe Amoruso, Elisabetta Serio, Monica Sarnelli, Alessandra Tumolillo, Gabriela Ungureanu e Roberto Giangrande.