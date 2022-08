Nel fine settimana dal 26 al 28 agosto le Terme dell’Emilia Romagna accendono l’estate con “La Notte Celeste 2022” , una festa sotto le stelle, tra antichi borghi e città ospitali, con spettacoli, eventi e suggestive atmosfere.

Nel prossimo weekend le località termali e centri termali della “terra dello star bene” si vestono a festa e propongono un cartellone ricco di appuntamenti che si estendono a tutto il weekend.

Tra spettacoli, eventi, natura e benessere, i centri termali emiliano romagnoli – da Riccione a Salsomaggiore Terme, passando per Bertinoro, Castrocaro Terme, Riolo Terme, Monticelli terme e Tabiano, per citarne solo alcune, si colorano di celeste per l’occasione, come le loro acque, e propongono moltissime attività, da vivere fino a tarda sera nei borghi più suggestivi e nelle città più belle della Regione. Dai trattamenti benessere per viso e corpo, all’ingresso ai percorsi e alle piscine termali, passando per i pacchetti wellness.

Per tutto il weekend: eventi diffusi e suggestive atmosfere all’insegna del benessere

Gli eventi coinvolgeranno l’intero territorio con spettacoli, animazione, musica, senza rinunciare al turismo slow e ad escursioni e percorsi naturalistici. Una grande festa che darà ai turisti l’opportunità di vivere un weekend speciale, avvolti dalle atmosfere rilassanti e magiche delle terme.

<<La Notte Celeste – ha commentato Il Presidente del Coter, Lino Gilioli – rappresenta un’occasione per avvicinare le Terme alle famiglie, per fare conoscere a queste ultime le opportunità che possono offrire sia per la cura della propria salute che per il benessere del corpo e della mente, incontrando i valori ambientali ed enogastronomici, culturali del territorio e creando con essi un legame inscindibile”

L’Emilia Romagna è una delle regioni con il più alto numero di centri termali in Italia. Quindi non è un caso se la Notte Celeste si svolge proprio qui. L’iniziativa è promossa da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con le Destinazioni Turistiche (Visit Romagna, Visit Emilia e Territorio Turistico Bologna-Modena) il Coter, i Comuni e i Centri Termali.

Per info: Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna (COTER) srl: Numero verde 800.88.88.50