TAB The Artist Bridge, propone sabato 3 aprile dalle ore 17.00 un incontro totalmente gratuito con tre eccellenze fra i creativi del Musical Theatre internazionale.

Jerry Mitchell, regista e coreografo fra i più apprezzati a Broadway per musical come Kinky Boots, Legally Blonde, Hairspray e vincitore di due Tony Awards; Gillian Bruce, formatasi a Londra, ha firmato le coreografie dei più importanti musical in Italia come Grease, Mary Poppins, Newsies,

Charlie and the chocolate factory e Dr. Stuart Morley, Direttore Musicale e orchestratore per numerose produzione del West End tra cui Wicked e We Will Rock You, oltre che professore associato alla prestigiosa Royal Academy of Music, saranno ospiti di questo evento straordinario in cui si approfondirà tutto ciò che accade prima, durante e dopo un’audizione.“The Audition Table” sarà tradotto simultaneamente anche in lingua italiana e spagnola.Come vengono fatte alcune scelte? Quanto è complicato scegliere? Cosa è giusto e cosa non è giusto fare durante un’audizione?Sono tutte domande a cui i tre creativi risponderanno durante la prima parte del webinar sotto forma di una chiacchierata moderata dal team di TAB, in particolare si cercherà di delinerare alcune differenze tra le audizioni a Broadway, nel West End e in altri paesi europei. Inoltre “The Audition Table” vuole essere un’opportunità per i ragazzi che parteciperanno, di comprendere meglio quali pensieri e idee guidano un creativo nella scelta e formazione di un cast.L’incontro è aperto a tutti: performer professionisti, aspiranti performer, ragazzi che stanno frequentando una scuola di musical e sognano la loro vita su un palcoscenico, ma anche ad appassionati di musical, spettatori attenti che desiderano conoscere meglio tutti i meccanismi che portano alla scelta del ruolo che vedranno in scena.Sarà anche possibile partecipare attivamente al webinar nella seconda parte dedicata al TAB–TIME alimentata dalle curiosità dei partecipanti: le domande più utili ed interessanti infatti potranno essere rivolte “live” ai tre creativi.Per questo evento ci saranno POSTI LIMITATI, e ci si potrà prenotare da oggi tramite questo link: https://bookwhen.com/it/theartistbridge

Con questo nuovo appuntamento si rinnova la mission di TAB, creare un ponte di comunicazione e condivisione tra artisti professionisti e aspiranti tali, creare community e fare qualcosa di davvero utile per se stessi in un momento tanto delicato quanto privo di certezza.

