European Cultural Centre (ECC Italy) è lieta di presentare a Venezia la quinta edizione della biennale di architettura TIME SPACE EXISTENCE.La mostra aprirà al pubblico dal 29 agosto 2020, in parallelo alle celebrazioni di Biennale Architettura, fino al 16 febbraio 2021 nelle sedi di Palazzo Bembo, Palazzo Mora e nei Giardini della Marinaressa, con anteprime stampa (su richiesta) e vernissage di apertura in ciascuna location il 27 e 28 agosto.Le nuove date sono state decise dopo attente valutazioni sull’attuale situazione internazionale e le conseguenti restrizioni in termini di mobilità. Nelle sedi espositive della fondazione verrà allestita un’ampia gamma di progetti dedicati a temi di attualità, proposte innovative e in alcuni casi utopiche di espressione architettonica; una selezione di lavori che spazia da concetti, modelli, fotografie, video, sculture fino a installazioni site specific.ECC Italy mira con questa mostra a stimolare uno scambio di idee tra architetti, università, professionisti affermati, studi emergenti, designers, artisti, fotografi, sviluppatori e società di ingegneria; un gruppo eterogeneo di partecipanti impegnati in diverse discipline, ma che insieme possono coprire un ruolo cruciale nel plasmare il futuro delle nostre vite. In questa occasione, European Cultural Centre presenta inoltre i video della serie “TIME SPACE EXISTENCE”, che raccoglie interviste a illustri esponenti dell’architettura contemporanea, come Ricardo Bofill, Balkrishna Doshi, Odile Decq, Toshiko Mori, Bjarke Ingels, Tatiana Bilbao e molti altri.

TIME SPACE EXISTENCE avrà luogo nelle location veneziane di Palazzo Bembo, Palazzo Mora e nei Giardini della Marinaressa.

Quest’anno all’interno delle sedi di ECC Italy verranno presentati, tra gli altri, progetti a cura di Abu Dhabi University, ATP Architects and Engineering, Burckhardt+Partner, Christoph Hesse Architects, EADG, ETH Zurich e la Singapore University of Technology and Design in collaborazione con La Maison de l’Architecture de Genève e G8A Architects, Fay Jones School of Architecture presso la Arkansas University, Henriquez Partners Architects, Massachusetts Institute of Technology (MIT), MCM Group, NI&Co. Architects + Daido University, LA SALLE College of The Arts – School of Fashion, Pratt Institute, Seoul Metropolitan Government in collaborazione con Dominique Perrault, Snøhetta, TU Darmstadt, TU Delft, University at Buffalo, University of Pennsylvania, University of Texas at Arlington in collaborazione con UNESCO Water Chair e molti altri. ECC Italy è lieta inoltre di ospitare a Palazzo Mora lo Young Talent Architecture Award (YTAA) presentato dalla Mies van der Rohe Foundation, evento collaterale ufficiale de La Biennale di Venezia. La lista definitiva dei partecipanti verrà resa nota a breve.