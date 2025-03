Mancano poche ore al taglio del nastro della 33^ edizione di Tipicità Festival in programma nei padiglioni di Fermo Forum dal 7 al 9 marzo. Una manifestazione che da oltre tre decenni riunisce, con cadenza annuale, in un contenitore animato e variegato, piccoli produttori, grandi brand territoriali, destinazioni turistiche, nuovi stili del viaggiare e produzioni della manifattura di alta gamma.

Uno dei tratti che, da sempre, più lo caratterizza è quello di celebrare il “tipico” non come un racconto del passato, ma come una realtà viva e in continua evoluzione, dove la tradizione si fonde con l’innovazione.

Un animato percorso disegnato all’interno del Fermo Forum e punteggiato da piccoli produttori che hanno saputo mantenere vivo lo spirito delle tradizioni locali, grandi brand territoriali, destinazioni turistiche, nuovi stili del viaggiare e produzioni d’eccellenza della manifattura di alta gamma.

Il palinsesto della 33^ edizione vede le tipicità marchigiane ed i territori della “regione al plurale” confrontarsi con altre comunità italiane caratterizzate da giacimenti gastronomici ed esperienze immersive delle rispettive comunità locali: dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, e poi ancora Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana.

Significativa anche la rappresentanza di realtà estere che giungeranno a Fermo per presentare cibi e culture. Ospite ufficiale dell’edizione 2025 di Tipicità Festival la città argentina di Bahia Blanca dall’Argentina , insieme a delegazioni da Norvegia e Giappone.

Madrina d’eccezione Maria Grazia Cucinotta

La madrina d’eccezione è Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e internazionale. Attrice e regista di fama mondiale, l’indimenticabile musa de “Il Postino” di Massimo Troisi ha conquistato il pubblico del grande schermo con ruoli intensi ed una carriera che spazia dalla regia alla produzione. Il 7 marzo alle 10, l’attrice dal fascino ed eleganza senza tempo taglierà il nastro aprendo ufficialmente le porte ad uno straordinario viaggio tra cultura, enogastronomia e innovazione.

Alle 18 del 7 marzo l’attrice sarà poi protagonista di un esclusivo talk show culinario, affiancata dall’imprenditore Roberto Rossi, responsabile commerciale dell’azienda Erede Rossi Silvio, in un’appassionante narrazione dal titolo “La trota e il Verdicchio”.

Un viaggio tra sapori e storie, tra tradizione e creatività, in un dialogo ricco di aneddoti e suggestioni che condurrà idealmente il pubblico fino all’incantevole borgo di Sefro, dove nel mese di agosto di ogni anno è in programma la kermesse dedicata al gusto della natura. Un’icona di stile, che ha proiettato l’Italia nel mondo, per un’edizione di Tipicità Festival che sempre più si pone la mission di raccontare il valore del locale al pubblico globale.

La formazione come motore di crescita e benessere

Subito dopo il taglio del nastro i Rettori dei quattro atenei marchigiani e l’Assessore regionale Chiara Biondi si confronteranno sul ruolo della formazione come motore di crescita e benessere. Un dialogo che metterà in luce il legame tra sapere e sviluppo, tracciando prospettive concrete per il futuro del territorio.

A partire da questo incontro, il tema delle “connessioni” si articolerà all’interno del palinsesto con una serie di focus mirati. Sabato 8 marzo alle 17:30, la giornalista RAI Benedetta Rinaldi (foto sopra) guiderà un confronto tra Stefano Belardinelli (Contram), Giordano Sanchioni (Edustar) e Sara Sestili (Fìdoka). Visioni di imprenditori che guardano al futuro del territorio. Mobilità, formazione e connettività saranno al centro del dibattito aperto che offrirà il peculiare punto di vista di ciascuno di loro sulle connessioni intese come “infrastrutture del benessere”.

