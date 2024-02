Sold Out annunciato e confermato quello della nuova edizione che conta numeri record: 750 gare programmate in ben 19 categorie diverse tra gare di cottura e di abilità, con oltre 40 nazioni rappresentate dai partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Pizza Arena, l’area all’interno della fiera Beer&Food Attraction, è in fase di preparazione per ospitare da domenica il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere.

Special guest presenti

Non solo concorrenti che arriveranno da tutto il mondo alla ricerca della proclamazione, ma anche e soprattutto molti tra i più famosi e importanti pizzachef Italiani (e non solo) che saranno presenti all’evento in qualità di giudici e di brand Ambassador. Tra i principali nomi spiccano Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Luciano Passeri, Salvatore Lioniello, Vincenzo Capuano, Luciano Sorbillo, Mauro Alba, Pasquale Chirico, Thierry Graffagnino, Errico Porzio, Alessandro Lo Stocco e altri ancora.

Aziende partecipanti Al fianco dei pizzaioli in gara, non mancheranno le aziende partner di questo evento, che metteranno a disposizione degli stessi quanto del meglio si possa trovare sia nel settore del food che dell’equipment.

Le specialità di pizza cui potranno sfidarsi i concorrenti saranno: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa, Mystery box, Pizza Classica, Pizza Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza e Cocktail, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza Freestyle a coppie, Pizza più larga, Pizzaiolo più veloce

Titoli in palio e premi speciali

Le premiazioni di tutte le gare si svolgeranno martedi 20 febbraio 2024 a partire dalle ore 15.00 presso il Padiglione A1 della Fiera di Rimini e proclameranno i nuovi campioni del mondo per ognuna delle categorie in gara.

Ci sarà anche l’assegnazione di nuovi e innovativi PREMI SPECIALI:

Pizza in rosa, Pizzachef emergente, Re delle pizze romane oltre che l’accesso alla 9^ stagione del talent televisivo Master Pizza Champion.

Il Campionato del Mondo è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, all’interno della fiera Beer&Food Attraction in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, con il patrocinio della regione Emilia Romagna e dell’Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, il primo e unico talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.