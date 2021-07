CONCORSI

Tra i 5 titoli finalisti del concorso internazionale OPEN FRONTIERS selezionati tra un elevatissimo numero di candidature, troviamo: Glauber, Claro di César Meneghetti, che indaga l’esperienza di uno dei più grandi registi del cinema di tutti i tempi come Glauber Rocha, durante il suo esilio in Italia negli anni ’70; Orders From Above del regista Vir Srinivas, il film incentrato sulla cattura e il processo ad Adolf Eichmann, viene presentato al Festival in anteprima mondiale; A Place In The World di Francesco Ritondale, documentario etnografico sui campi profughi nel West Sahara, tra i fallimenti più scandalosi della diplomazia internazionale; Il Diritto alla Felicità di Claudio Rossi Massimi, la storia tenera e profonda di una amicizia tra un venditore di libri usati e un bambino immigrato (tra i protagonist, Remo Girone e Moni Ovadia); L’abbraccio. Storia Di Antonino e Stefano Saetta per la regia di Davide Lorenzano, fedele narrazione dell’agguato ordito da Cosa nostra contro Antonino Saetta e il figlio trentacinquenne Stefano.

Tra i titoli selezionati nella prima edizione del concorso internazionale GREEN PATH figurano: Against the Current di Tod Hardin, storia della nuotatrice di resistenza sudafricana Sarah Ferguson e del suo tentativo di diventare il primo essere umano a nuotare senza sosta intorno all’Isola di Pasqua; Exploring The Pacific Northwest di Ian A. Nelson, viaggio, presentato al Festival in anteprima europea attraverso il Pacifico nord-occidentale; Mission H2O di Alvaro Caceres, film d’animazione, in anteprima italiana, che vuole avvicinare i bambini alla consapevolezza dell’importanza dell’acqua, come risorsa fondamentale per l’umanità e per ogni forma di vita; Iceland, The Newborn Island di Carlos Pérez Romero, il viaggio, in anteprima italiana, nella biodiversità dell’Islanda, attraverso gli occhi di una volpe artica, unico mammifero autoctono dell’isola; il documentario in anteprima italiana Island of the Hipposdi Carlos Pérez Romero; Dialogue Heart di Hank Levine, racconto della spedizione della pittrice di fama internazionale Ulrike Arnold nelle terre selvagge del sud dello Utah; The West Inside di Vanni Giannotti, ritratto dello sconfinato Ovest americano.

Tra i corti finalisti del concorso OPEN FRONTIERS YOUNG, figurano titoli segnati da temi come l’inclusione, il rispetto dei diritti umani e l’Europa solidale: LA.STRI.CO. – Laboratorio di Street Art Collettiva, con la direzione artistica di Pax Paloscia e Gabriele Stabile, con gli studenti ISISS Pacifici e De Magistris (Sezze, LT); La Musica che Salva di Valentina Ferraiuolo, con gli studenti dell’ISISS Teodosio Rossi e il supporto di Tamburo rosso APS; CLICK di Luca Faustinella, prodotto da Ass Prom Soc IACS (ex studenti ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze, LT).