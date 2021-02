La prima conferma è quella della scelta del mese di settembre: si partirà venerdì 10 settembre per un viaggio nel gusto che si concluderà domenica 19 settembre.

La seconda è quella di un di un format che funziona e che si basa su un riuscito mix tra grandi etichette e cucina d’autore, tra divulgazione del vino e business, tra iniziative rivolte agli appassionati e appuntamenti studiati per gli operatori.

La terza Advertisements all’innovazione di contenuti, per questa edizione infatti Vinòforum apre le porte a protagonisti importanti a cui dedicherà un palcoscenico fatto di degustazioni e incontri con gli esperti.