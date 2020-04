La quinta edizione di WopArt – Work on Paper Fair, fiera internazionale dedicata alle opere d’arte su carta è stata posticipata dal 27 al 29 novembre 2020 (preview: giovedì 26 novembre).

La manifestazione si terrà sempre nei padiglioni del Centro Esposizioni di Lugano.



La scelta di rinviare la manifestazione fieristica – inizialmente prevista dal 18 al 20 settembre – nasce dall’esigenza di tutelare al meglio la salute di visitatori, espositori, collezionisti e cittadini, in relazione all’evolversi della diffusione del Covid-19.



“Stiamo facendo tutto lo sforzo possibile – ha dichiarato Alberto Rusconi, presidente di WopArt – per trovare la migliore soluzione nel difendere la manifestazione e consolidare WopArt che ormai ha assunto il ruolo di fiera, dedicata alle opere su carta, più importante al mondo. La nostra priorità è garantire la salute e la migliore condizione possibile ai nostri espositori, visitatori e collezionisti”.



“Settembre – ha aggiunto Paolo Manazza, Global Director di WopArt – sarà sicuramente un mese caratterizzato da una cospicua, e forse eccessiva, presenza di appuntamenti ed eventi espositivi e fieristici. Per questo motivo siamo mossi dalla volontà di offrire, quanto più possibile, l’opportunità ai nostri espositori e collezionisti di operare nella massima tranquillità”.



Da ormai più di un mese l’ente organizzatore, in accordo con il Comitato Scientifico, il gruppo BolognaFiere Spa e la città di Lugano stanno lavorando intensamente, insieme a tutti gli stakeholder, per permettere una riprogrammazione degli eventi e garantire a 360° la qualità della manifestazione, che negli ultimi anni è stata capace di consolidare il suo percorso di ricerca insieme a una crescita inaspettata e molto significativa.



Gli organizzatori della fiera svizzera sono certi che dopo questa terribile esperienza che si sta ancora vivendo, un nuovo e più consapevole amore per l’arte, anche come forma d’investimento alternativo, contribuirà a sviluppare ulteriormente e accrescere il mercato di riferimento e il numero di collezionisti e appassionati.

