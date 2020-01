“L’intero portfolio dei nostri outlet ha registrato una buona performance nel 2019, con il fatturato totale che si è attestato al di sopra dei risultati dei due anni precedenti. I dati positivi confermano la validità della nostra strategia: rivitalizzazione dei centri più forti e investimento per posizionare al meglio quelli di nuova apertura, puntando sull’esperienza di shopping, attraendo nuovi retailer e calibrando il brand mix verso livelli più di alta gamma in alcuni centri”, racconta Carlos González, Direttore Generale di NEINVER. “Il settore ha dimostrato di essere in crescita, resiliente e promettente e di offrire ottime opportunità quando è supportato da un modello gestionale specialistico e da un forte focus strategico incentrato sul cliente”.

Il portfolio ha registrato livelli di occupazione sostenuta (attestandosi al 96% a fine anno) e un incremento di spesa medio del 4% negli ultimi 12 mesi. Nel 2019, l’azienda ha firmato ben 383 contratti di leasing. I nuovi marchi in gamma comprendono brand come The Cosmetics Company Store del gruppo Estée Lauder, Des Petits Hauts, Façonnable, Hackett, Peter Kaizer, US Polo e Zapa. Inoltre, i brand partner hanno aperto nuovi punti vendita e, in alcuni casi, li hanno ingranditi, raddoppiando o triplicando lo spazio esistente. Tra le nuove aperture, si segnalano: Adidas, Geographical Norway, GS Sport (New Balance e Superdry), Inditex, Jack & Jones, Marina Militare, Nike, Pazolini, Puma, Salomon, Scotch & Soda, Starbucks e Thomas Sabo.

Andamento in tutti i Paesi. Italia: vendite su del 3% e 6,3 milioni di visitatori Nel 2019, i principali indicatori di fatturato e traffico sono stati di segno positivo in tutti i mercati in cui opera NEINVER. Italia inclusa. Sempre più affermati, Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, i due centri che la società gestisce in Italia, che nel 2019, hanno fatto registrare complessivamente una crescita del +3% nelle vendite e 6,3 milioni di visitatori. Eduardo Ceballos, country manager di Neinver Italia spiega “In Italia, abbiamo lavorato non solo sul continuo miglioramento del brand mix, ma anche per offrire la migliore esperienza di shopping possibile. A Vicolungo – attualmente oggetto di un processo di restyling – abbiamo, ad esempio, rafforzato ancora di più l’offerta enogastronomica con l’introduzione di format gourmet come “Antonino, il banco di Cannavacciuolo” e Saporè. L’ospitalità e i servizi accessori giocheranno un ruolo sempre più centrale nella nostra strategia italiana”.

Crescita internazionale: riqualificazioni ed espansione. In Italia, quasi al termine il refurbishment di Vicolungo La strategia di investimento e crescita di NEINVER punta sulla ristrutturazione di alcuni dei propri centri di successo per migliorare sempre più l’esperienza dei visitatori e ampliare, al contempo, il portafoglio, concentrandosi su opportunità altamente qualificate. Nei prossimi mesi, la società porterà a termine il refurbishment di Vicolungo The Style Outlets. Il progetto da 9 milioni di euro, diretto dal prestigioso studio di architettura Chapman Taylor, prevede, fra l’altro, la riprogettazione della piazza centrale, delle tettoie e degli arredi esterni, nonché l’introduzione di nuovi spazi allestiti per le famiglie. Nel 2019, inoltre, lavori di riqualificazione hanno interessato anche il centro di Roppenheim in Francia e i centri di Bilbao e San Sebastian de los Reyes in Spagna. In fase di ultimazione anche i lavori del centro spagnolo di Getafe. Nell’autunno, NEINVER e Nuveen Real Estate prevedono l’inaugurazione di Amsterdam The Style Outlets. I lavori di costruzione procedono, con il 50% della struttura già completato e poco meno dell’80% della GLA già contrattualizzato. In Francia, la società sta realizzando il secondo outlet centre, Alpes The Style Outlets, in prossimità del confine svizzero tra Ginevra e Lione.