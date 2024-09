Sabato 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, presso il Salone Valrosetta in piazza Padre Pio a Cortiglione (AT), l’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) organizza un evento formativo per medici e infermieri (8 crediti ECM) dal titolo “La Privacy nell’era dell’Intelligenza Artificiale e della Telemedicina: un approccio multidisciplinare e di genere”.

La Privacy è un diritto fondamentale dell’essere umano, garantito dalla legge, di fondamentale importanza in ambito sanitario. Ogni giorno medici, infermieri ed altri operatori sanitari vengono a conoscenza e trattano un elevato volume di informazioni personali e di dati sensibili per i quali è necessario un elevato livello di protezione in modo da prevenire violazioni che potrebbero avere gravi conseguenze per i pazienti ma anche per gli stessi operatori. Una violazione della privacy, al di là degli aspetti etici che ciò comporta, può anche significare per gli operatori sanitari sanzioni legali, sia individuali che per le strutture in cui operano. Con l’introduzione di nuove tecnologie digitali, Intelligenza Artificiale e Telemedicina, la gestione dei dati sensibili e della Privacy si confronta con nuove problematiche. Tra i relatori, interverranno Luigi Carrozzi, Funzionario Direttivo Garante per la protezione dei dati personali, Paolo Vineis, Professore Ordinario di Epidemiologia Ambientale, presso Imperial College di Londra, Gabriella Tanturri, Consigliera nazionale AIDM, Master II° livello Medicina di Genere, Paolo Giustetto, Presidente OMCeO Torino, Giancarlo Isaia, Presidente Accademia di Medicina di Torino.