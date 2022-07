Un percorso formativo dedicato ai docenti e agli educatori sui nuovi approcci e metodi di formazione nel campo della cultura digitale. Il progetto Re-educo, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, affianca alla formazione degli studenti, un programma mirato per i formatori. Sono 23 i docenti che stanno partecipando nel nostro Paese – sottolinea in una nota l’associazione Aidr partner del progetto Re- Educo – al percorso formativo.

Obiettivo principale del percorso è quello di affrontare potenziali carenze in materia di competenze digitali e migliorare le capacità del personale educativo nell’incorporare efficacemente approcci e strumenti di formazione online innovativi. Il corso è strutturato in 6 moduli e terminerà il prossimo dicembre. Al piano formativo è stata affiancata l’istituzione di una comunità di apprendimento, uno spazio di collaborazione tra pari, ispirato al modello di comunità di pratiche e per lab a sostegno della professionalità del docente. Gli incontri permettono di condividere buone pratiche, sperimentazioni, esperienze realizzate e idee, che diventano così patrimonio culturale comune tra docenti.

