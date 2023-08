Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di alta formazione Coo.de

Opportunità per neolaureati e per il personale di cooperative associate a Legacoop

La presidente Rita Ghedini: “Obiettivo è formare una nuova generazione di educatrici e educatori pronti a gestire opportunità e criticità del digitale”

Bologna, 24 agosto 2023 – Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione universitaria “Coo.de – Cooperative Digital Education”, che si propone di formare neolaureati e laureandi in scienze dell’educazione, psicologia e sociologia su contenuti, linguaggi e strumenti per educare i minori ad un uso consapevole del digitale.

Il corso è aperto anche a educatrici e educatori in servizio nelle cooperative aderenti a Legacoop, che operano in campo scolastico ed extrascolastico, sulle opportunità del digitale inteso come ambiente in grado di qualificare ulteriormente la professionalità educativa.

“Il corso Cooperative Digital Education ha un duplice obiettivo: potenziare le competenze di professionisti in servizio nelle cooperative e formare una nuova generazione di educatrici e educatori pronti a gestire opportunità e criticità offerti dal digitale – dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – La co-progettazione del corso insieme all’Università di Bologna rafforza la nostra partnership con l’ateneo, proseguendo su una traiettoria di lavoro iniziata con l’accordo quadro e poi consolidata con la fondazione di Alma Vicoo, il centro universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa.”

La proposta formativa di Coo.de è articolata in quattro moduli: Consapevolezza digitale e costruzione creativa della conoscenza; Cooperazione e inclusione; Comunicazione e documentazione; Salute, benessere e prevenzione. Coo.de, giunto alla seconda edizione, è frutto di una co-progettazione tra Legacoop Bologna e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna in collaborazione con Alma Vicoo-Centro Universitario per la Cooperazione, Open Group, Cadiai, Anastasis, Fondazione Barberini ed è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Bologna.

Il corso, che inizierà il 22 settembre 2023 e terminerà nel marzo 2024, avrà una durata di 68 ore: 28 ore di teoria online e 40 ore dedicate all’applicazione e alla sperimentazione presso l’aula Studi della Fondazione Barberini, in via Mentana 2 a Bologna. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Docenti e formatori provengono dall’Università di Bologna e da organizzazioni pubbliche e private attive nei contesti educativi digitali. Il responsabile scientifico del corso è il professor Luca Ferrari. Il comitato di progetto, coordinato da Piero Ingrosso, vicepresidente di Alma Vicoo, è composto da Elisabetta Benfenati, responsabile progettazione e sviluppo Cadiai; Claudia Iormetti, responsabile innovazione Open Group; Grazia Mazzoli, coordinatrice pedagogica-tecnico servizi ai minori Cadiai; Antonella Santilli, coordinatrice pedagogica-tecnico infanzia Open Group. I partecipanti matureranno competenze per applicare le potenzialità dell’ecosistema digitale in ambito scolastico ed extrascolastico. Il corso, inoltre, insegnerà l’uso delle tecnologie digitali per accompagnare la produzione di contenuti educativi e per sostenere la collaborazione tra colleghi, operatori, utenti.

“Il nostro obiettivo – dichiara Luca Ferrari, responsabile del corso – è quello di lavorare su una competenza fondamentale spesso trascurata nei curricula della formazione iniziale e continua per educatori e educatrici. Coo.de è stato ideato per incrementare le competenze di media-education degli operatori socioculturali che lavorano in vari settori e con diversi target di utenza, puntando a adottare un approccio riflessivo e trasformativo al mondo digitale“.