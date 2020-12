Quasi il 70% dei farmacisti italiani sono donne. Lo conferma un’indagine condotta da Federfarma nel 2016, secondo la quale il settore contava 57.660 addetti laureati, dei quali 39.908 donne, pari al 69% del totale; anche tra i 20.000 non laureati impiegati, la maggior parte sono di sesso femminile. È donna anche la maggior parte dei 20.000 addetti non laureati. È invece sostanzialmente uguale il dato relativo ai titolari e soci

di farmacia, con 10.045 donne e 10.000 uomini.sia come imprenditrice che come manager.Negli anni, la farmacia si è trasformata da attività a gestione familiare a una vera e propria impresa con 18/20 dipendenti, ognuno con il suo ruolo e le sue competenze, e, per questo motivo, chi ne è a capo molto spesso ha bisogno di una formazione innovativa per restare al passo con i tempi, anche dal punto di vista tecnologico.

Le donne, in ambito imprenditoriale, stanno occupando, in modo più costante e crescente, un ruolo centrale per la loro capacità di esprimere un valore aggiunto nel lavoro, nelle relazioni interpersonali e per la spiccata tendenza naturale ad essere innovative e creative. Per supportarle nello sviluppo di competenze e abilità che diverranno sempre più indispensabili in futuro e per fornire una formazione specifica alle donne in farmacia nasce Farmalia, la business unit di Servizi Farmacia Italia, azienda campana che utilizza le metodologie HR delle multinazionali per far apprendere alle farmaciste nuovi modelli imprenditoriali e manageriali per implementare la loro attività.

Per offrire, dunque, soluzioni e strumenti efficaci alle farmaciste che consentano loro di orientarsi tra le ultime tecnologie disponibili per rendere la farmacia 4.0, gli argomenti trattati durante i corsi organizzati da Farmalia riguarderanno le metodologie LEGO SERIOUS PLAY® e MAPPS® utilizzate dalle multinazionali per fare apprendere nuovi modelli di business.

LEGO SERIOUS PLAY® si basa sull’impiego dei mattoncini LEGO® per sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale.

Approfondisce il processo di riflessione e supporta un dialogo efficace per tutti i membri dell’organizzazione MAPPS® è una metodologia di apprendimento organizzativo che utilizza le mappe cartografiche per la riorganizzazione aziendale supportando i programmi di change management a qualunque scala organizzativa favorendo la condivisione degli obiettivi, la definizione di una roadmap, il monitoraggio e il raggiungimento dei risultati.

Il progetto che partirà nel 2021, prevede due incontri di formazione e confronto chiamati “Woman for business” in altrettante suggestive location come Vietri sul Mare e Venezia.

“La presenza femminile in farmacia è in costante aumento. Oltre ⅔ dei camici bianchi in farmacia sono indossati da donne – spiega Giuseppe Tura, founder di Servizi Farmacia Italia – Abbiamo inoltre voluto costruire un’academy dedicata all’universo femminile in farmacia, con l’intento di promuovere i principi di gestione aziendale e l’innovazione digitale”.

I corsi in programma di Farmalia per il 2021 sono:

11-13 GIUGNO LLOYDS BAIA HOTEL – VIETRI SUL MARE

14-17 OTTOBRE BORGO EGNAZIA – PUGLIA

