“The trillion dollar platform in your pocket?”, conferenza-dibattito di Mark Coté e Jennifer Pybus alla John Cabot University di Roma

Roma, 30 marzo 2023 – Ognuno di noi ha in media 40 applicazioni sul proprio smartphone o device, e ogni singola app, a sua volta, contiene 18 software development kits che raccolgono, elaborano, e trasferiscono, tramite algoritmi sempre più sofisticati, i dati relativi alla nostra attività online. Noi utenti sappiamo pochissimo, per non dire nulla, riguardo a come queste informazioni, una volta «risucchiate», vengano poi controllate da pochi giganti digitali e quindi finalizzate per aumentare i profitti. Domanda: cosa scopriremmo se potessimo “guardare” dentro i software dei cellulari? E ancora: quanto vale, in termini economici e commerciali, l’uso quotidiano che facciamo dei nostri telefonini?

Mark Coté, professore del King’s College di Londra, esperto di cybersicurezza, membro del Consiglio strategico di REPHRAIN (Regno Unito), ricercatore di SoBigData, e Jennifer Pybus, docente della York University (Canada), direttrice del nuovo Centro per l’Intelligenza artificiale di York, specializzata in datafication, sveleranno i “segreti” contenuti nei nostri smartphone e device nel corso della conferenza-dibattito dal titolo “The trillion dollar platform in your pocket?”, che si terrà il 5 aprile alla John Cabot University (JCU) di Roma.

«La ricerca di Mark Coté e Jennifer Pybus è di grande importanza, perché i due studiosi non si fermano sulla superficie delle problematiche legate all’appropriazione dei nostri dati personali, ma entrano, per così dire, nella profondità del software stesso, per rivelare come i meccanismi nascosti nelle app siano il luogo dove il vero valore prodotto dalle nostre interazioni viene estratto», ha spiegato Peter Sarram, direttore del dipartimento di Comunicazione e Media della John Cabot University.

L’evento fa parte del ciclo “Digital Delights and Disturbances”, incentrato su una serie di conferenze-dibattito con esperti internazionali per una lettura critica delle tecnologie digitali.

Appuntamento mercoledì 5 aprile a Roma, dalle ore 18.30 alle 20.30, nell’Aula Magna Regina della John Cabot University, in via della Lungara 233, Trastevere.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a ddd@johncabot.edu.