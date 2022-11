Roma, 25 novembre 2022 Il lavoro dei creatori di OnlyFans, dei tiktoker, degli influencer, di chi realizza contenuti per le piattaforme digitali in genere, è spesso criticato per le intrinseche caratteristiche di mercificazione della personalità, degli affetti e delle relazioni. Ma è davvero così? Ci sono solo croci o anche delizie nel lavoro digitale? Oppure entrambe le cose?

Kylie Jarrett, docente di Comunicazione alla Maynooth University, in Irlanda, autrice di “Digital Labor” (2022) e coautrice di “#NSFW: Sex, Humor and Risk in Social Media” (2019), risponderà ai quesiti riguardanti gli aspetti più controversi dell’industria dei creatori online, e del lavoro derivante dall’uso delle piattaforme digitali, nel corso della conferenza che si terrà martedì 29 novembre, dalle ore 18.30 alle 20, alla John Cabot University (JCU) di Roma.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Comunicazione della JCU, nell’ambito degli appuntamenti del ciclo “Digital Delights and Disturbances”.

«Gli utenti usano la piattaforma e vengono usati dalla piattaforma. Il lavoro della Jarrett è prezioso, poiché evidenzia come i produttori di contenuti dal basso possano sviluppare la propria inventiva all’interno dei social media», ha dichiarato Donatella Della Ratta, docente di Comunicazione della John Cabot University.

Appuntamento martedì 29 novembre a Roma, dalle ore 18.30 alle 20, nell’Aula Magna Regina della John Cabot University, in via della Lungara 233, Trastevere. Per informazioni e prenotazioni scrivere a ddd@johncabot.edu.