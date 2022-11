In realtà, dal 2004, anno del suo lancio, Europass si è però arricchito di nuovi strumenti ed oggi è diventato un portale molto ricco che offre più di un semplice CV.

Disponibile gratuitamente in 30 lingue, il nuovo portale Europass consente di presentare efficacemente le proprie competenze e qualificazioni in Europa.

Offre opportunità di apprendimento e lavoro personalizzate e affidabili in tutta Europa, supportando gli utenti nella creazione di CV e lettere di presentazione con editor on line e modelli grafici diversi e fornendo informazioni precise su come lavorare e studiare in Europa.

Siete curiosi/e di scoprire tutte le funzioni di Europass? Allora potete partecipare all’incontro online, il 10 novembre alle ore 16, promosso dai Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk (a Palermo dall’Associazione InformaGiovani), in collaborazione con il Centro Nazionale Europass Italia, presso ANPAL.

Per maggior informazioni e per iscriverti visita la pagina

https://ignet.link/webinar