Seminario di Qi Gong – Lavoro con l’Energia

La tonificazione e raffinazione delle energie del nostro corpo, attraverso la respirazione, posizioni specifiche e l’azione del pensiero aiutano a prevenire e curare le malattie, e quindi a vivere meglio e più a lungo. Qi Gong è quindi un insieme di esercizi di lunga vita particolarmente adatti a prevenire e curare disturbi dell’apparato gastrointestinale, cardiovascolare e genitale, menopausa, ansia, stress, mal di schiena, mal di testa, dolori osteoarticolari e insonnia.

Determinante per ritrovare e conservare un buon stato di benessere è anche l’azione di riequilibrio delle emozioni, che in Medicina Cinese sono responsabili dell’insorgenza di tutte le patologie, insieme col bilanciamento dei sei fattori climatici interni del corpo. La pratica comprende anche meditazioni taoiste, buddhiste e tibetane

IL DOCENTE

Giorgio Barbieri:Giornalista professionista, ha cominciato la pratica delle arti marziali nel 1980. Nel corso degli anni si è stato allievo diretto di maestri italiani, filippini e cinesi, assumendo anche il ruolo di direttore tecnico nazionale. Atleta e poi allenatore della nazionale italiana di Kung-Fu, contemporaneamente approfondisce l’aspetto terapeutico del Qi Gong, disciplina della Medicina Tradizionale Cinese.

Nel 1991 fonda Tao Kuan, scuola di arti orientali, per la promozione del kung-fu, del taiji quan e del Qi Gong terapeutico, che approfondisce con medici cinesi e monacitaoisti, tra cui il dott. Zhao Min-Hua, la dott.ssa Ma Xu Zhou, il dott. Liu Dong e la dott. ssa Liu He. Ancora oggi è in costante ricerca e studia con medici cinesi per promuovere la pratica del Qi Gong in Italia.

Studia anche le campane tibetane con l’ex monaco tibetano Thonla Sonam ottenendo il Master. E’ insegnante di Yoga Sciamanico e Custode del Mantra Madre nella sua versione originale. Organizza corsi settimanali e seminari residenziali in tutta Italia. Conduce su Telecolor Buona Vita, la prima trasmissione in Italia interamente dedicata al Qi Gong.

Seminari di Qi Gong terapeutico, da venerdì (pomeriggio) a domenica (mattina), per principianti o esperti provenienti da altre discipline orientali.

Orari indicativi: 9-12 e 15-18.

Settembre/ottobre

Presentazione dei seminari e 2 ore di pratica

Seminari

Dicembre-febbraio-aprile

Per info e iscrizioni:caschetto.sandra1@gmail.com

