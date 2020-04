L’angolo riservato ai cittadini :

“Mi fa piacere che il nostro ex Premier Lamberto Dini si trova in Costa Rica per festeggiare il suo 89° compleanno, insieme alla moglie Donatella Pasquali Zingone in una grande meravigliosa casa – come lui stesso sembra aver dichiarato – , e che segua da li le vicende tremende che il nostro Paese sta attraversando col corona virus” .

IL Presidente Lamberto Dini ha dichiarato “che per il momento non ha modo di prendere un aereo per rientrare, non ci sono voli, ma spera di rientrare al più presto”.

“Bene, Presidente, se mi posso permettere, faccia con comodo, non rientri per il momento, perché è veramente un privilegiato, come lei stesso ha dichiarato nella sua intervista.

Con i suoi oltre 39 mila euro al mese lordi di pensione può continuare a stare dove si trova a tempo indeterminato, mentre, se rientra in Italia, assisterebbe a eventi drammatici tra cui le morti di covid – 19 di tante persone anziane, anche della sua età, che dopo una vita di stenti con una pensione contributiva (frutto della sua riforma) di poco più, poco meno di 1.000 euro hanno fatto questa tremenda fine, e per di più cremati.

Non abbia fretta di ritornare in Italia dalla Costa Rica, si riguardi con la sua signora che spero abbia superato il terribile momento della condanna del tribunale di Roma per il crac di 22 milioni di euro della società Sidema S.r.l. : Lei è già stato vittima di servizi deviati, come ha dichiarato, pertanto si riguardi assieme alla sua signora perché noi qui in Italia stiamo affrontando problemi terribili.

Ho piacere di raccontarle di don Carmelo, vedovo da circa 12 anni.

Don Carmelo è una persona delle mie parti che conosco personalmente, la quale vive da sola in campagna e che ha compiuto 90 anni lo scorso 22 marzo.

Don Carmelo è un uomo di grande saggezza ed infinita umiltà che ancora oggi tutte le mattine, così come fa da una vita, coltiva il suo piccolo appezzamento di terra e da da mangiare alle sue 4 mucche e ai suoi cinque vitellini accompagnato da un bastone che lo aiuta a sostenersi nei movimenti.

Sono orgoglioso di conoscere questo uomo perché ha contato 90 compleanni nella sua vita senza affatto mai festeggiarli, non perché non gli piacesse, ma perché ogni attimo ed ogni minuto della sua vita, così come ogni suo risparmio, lo ha dedicato e destinato al futuro dei suoi figli.

Don Carmelo non è mai entrato in una pizzeria, in un bar, mai ha fatto cena o pranzo in un ristorante, si figuri regalarsi un viaggio di compleanno , (come Lei in Costa Rica), il viaggio più lungo che ha fatto e’stato andare in paese tutte le domeniche mattina per la messa.

Però i sacrifici di don Carmelo non sono stati solamente per i suoi 4 figli ma per tanti Italiani e sa perché? Perché li ha laureati tutti e 4 in medicina : tre di loro lavorano a Milano in ospedali che sono in prima linea nelle terapie intensive con i malati di Covid 19 ed il quarto, che lavorava in una clinica privata, ha aderito alla chiamata di emergenza corona virsus per andare a prestare la sua attività nelle zone rosse del nord Italia.

Come Lei stesso può capire i sacrifici di una vita di don Carmelo non sono serviti solo per i suoi figli ma a tanti Italiani che in questo modo, grazie ,anche, ai suoi figli sono stati salvati: tutto questo facendo l’agricoltore con una pensione di poco più di 12 mila euro l’anno, mentre Lei è la sua signora in Costa Rica seguite da lontano le vicende.

Storie come quelle di don Carmelo in Italia ce ne sono più di quanto se ne possa immaginare e sono storie di grandi sacrifici e di grandi talenti nati all’ interno di famiglie dove tanti papà e tante mamme hanno risparmiato tutta una vita, per dare un futuro dignitoso ai propri figli, creando, come don Carmelo ha fatto,grande valore da dare alla nostra Italia, e purtroppo, in gran parte si è dissipato e vanificato dal costo di privilegi ed ambizioni egoistiche di certi governanti che hanno amministrato ed amministrano la vita politica di questo paese.

Ritornando a don Carmelo non oso immaginare cosa avrebbe fatto e realizzato per questa nostra Patria se avesse avuto a disposizione 39 mila euro al mese come Lei ha, da privilegiato, che dichiara di essere.

Presidente, Lei che è stato protagonista della scena politica italiana e che prende una pensione mensile pari a quella che complessivamente prendono circa 40 persone anziane della sua età, mi chiedo: Lei, che ha già compiuto 89 anni, Crede in Dio?

Come dice don Carmelo che di mucche e vitelli ne capisce – “ per vivere bene e sufficiente mangiare una fettina di carne non più di 2 volte alla settimana”- tutto il resto che si apprende, che si desidera, che si mantiene e che con ambizione si toglie agli altri non pensa che sia una esagerazione che ha causato e sta causando disastri sociali ben più gravi dell’attuale Pandemia?

Buon proseguimento di soggiorno Presidente Dini!!! ”

D.V. Calabria

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram