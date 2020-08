AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali.

Innanzitutto, la proiezione di AccuWeather per l’Italia ingloba anche quella di gran parte dei Balcani e sino al Mar Nero, con la previsione di tempeste nella seconda parte della stagione. Questa previsione combacia con le previsioni per l’Autunno che avevamo estrapolato dal modello matematico europeo, dove si evincevano un raffreddamento precoce e maltempo.

La previsione del Centro Meteo Europeo è orientata per i mesi di novembre e dicembre con precipitazioni superiori alla media, e con tendenza a valori termici al ribasso. Ciò favorirebbe gran neve nelle stazioni sciistiche alpine.

Per quanto ci riguarda, la nostra apprensione sarà indirizzata per le anomalie termiche dei nostri mari, che favoriranno nella prima parte della stagione tempeste mediterranee, ovvero la genesi di aree primordiali di TLC che produrranno soprattutto forti temporali marittimi che poi si abbatteranno anche su talune località della costa ed immediato entroterra con ingenti piogge.

Tali fenomeni sono prevedibili con scarso anticipo.

Ma avremo modo di discutere di questo tema in un altro approfondimento.

Pioverà, questo sembra essere anche AccuWeather a dirlo, e ce lo illustrano anche i super calcolatori americani ed europei, ma con temperature oltre la media. E ciò viene prospettato anche da AccuWeather, che per altro prevede ondate di calore sulla Francia, con picchi massimi estremi.

Questo potrebbe significare che località come Parigi, Francoforte, Lussemburgo, Colonia e Berlino potrebber raggiungere i 32°C (parole del meteorologo Roys). E’ difficile non ipotizzare ondate di caldo tardive anche in Italia.