Sul Pacifico tropicale, a ridosso dell’Equatore, si consolida la presenza di quel lago d’acqua più fredda del normale a ridosso delle coste sud-americane. Le simulazioni calcolate dalla NOAA indicano che quest’anomalia ha l’85% di possibilità di durare nel corso dell’inverno.

Come è noto il ciclo ENSO può avere importanti implicazioni per le condizioni meteo climatiche a livello mondiale, ancor più quando il fenomeno ciclico assume una certa forza. La Niña sembra destinata ad intensificarsi e raggiungere il clou verso fine anno.

Il raffreddamento delle acque del Pacifico è già ben organizzato, in quanto la temperatura della superficie oceanica nella regione di Niño3.4 era di circa 0,8°C più fredda della media 1986-2015, secondo il set di dati ERSSTv5. Tutti i set di temperatura mostrano una soglia de La Niña al di sotto del limite di -0,5°C.

La maggior parte delle previsioni del modello dinamico del computer prevede che La Niña durerà per tutto l’inverno e diminuirà in primavera. Diversi modelli di computer prevedono che l’Indice Oceanic Niño raggiungerà il picco tra novembre e gennaio di oltre 1,0 C in meno rispetto alla media a lungo termine.

Non ci sono definizioni di forza specifiche per ENSO, anche se normalmente una deviazione di oltre 1,0°C dalla media a lungo termine è considerata un evento oscillante tra moderato e forte. La circolazione atmosferica alterata di ENSO influisce sul clima globale.

Si tratta di un fenomeno che modificherà la corrente a getto sul Nord America e sull’Oceano Pacifico, estendendo l’influenza climatica a livello planetario. L’effetto più tipico de La Niña è un forte sistema blocco anticiclonico nel Pacifico settentrionale.

Eventi ENSO più forti non aumentano necessariamente la forza degli impatti meteorologici e climatici globali, ma aumentano la probabilità che si verifichino tali impatti. Se si riuscisse a prevedere meglio l’ENSO, possiamo avere un quadro precoce di come potrebbe essere il tempo globale mesi nel futuro.

