Cosa ne sarà dell’Estate? La domanda è lecita, visto che siamo ormai nella fase centrale della stagione, quella statisticamente più calda e stabile dell’anno. Invece siamo reduci da una burrasca che ha portato fresco davvero insolito e all’orizzonte si intravedono altre minacce ad un’estate finora piena d’ostacoli.

Era stato messo in conto fin dall’inizio che giugno poteva avere un andamento capriccioso e così è stato, ma ben pochi si sarebbero immaginati che a luglio l’estate avrebbe faticato così tanto, anche in virtù delle proiezioni stagionali che ipotizzavano clima molto caldo.

Fino a questo momento invece l’anticiclone africano è stato il grande assente, o per meglio dire quando si è presentato non lo ha fatto assolutamente con veemenza, unendosi all’apporto più mite dell’anticiclone delle Azzorre. Le fasi anticicloniche non sono poi state assolutamente persistenti.

Ora ci risiamo! In questa continua oscillazione, l’anticiclone riporterà rapidamente la vera estate nei prossimi giorni, con caldo moderato. La colonnina di mercurio raggiungerà picchi di 35 gradi e oltre prima al Nord e zone tirreniche del Centro Italia, poi anche al Sud.

Il dominio di questo anticiclone potrebbe però interrompersi a cavallo fra il prossimo weekend e l’avvio della settimana successiva, ancora una volta in modo eclatante per l’affondo di una saccatura nord-atlantica. Il fresco irromperebbe al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbe resistere il caldo africano.

Resta tutto agosto per salvare, almeno in parte, quella che risulta un’estate parecchio sottotono, quanto meno rispetto agli standard a cui ci siamo abituati negli ultimi decenni. Per tale ragione parliamo di un’estate anomala, anche se somiglia a quelle tipiche che dominavano fino a 30-40 anni fa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

