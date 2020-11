Nel corso della prossima settimana nello scacchiere europeo si giocherà un cambiamento della circolazione atmosferica rilevante, con la rottura in due dell’anticiclone, per l’azione di un lobo del Vortice Polare che si insinuerà gradualmente verso le Isole Britanniche, l’Europa centrale e poi Italia.

Dei supercalcolatori è stato prospettato un cambiamento Advertisements che ci catapulterà da quello che è il non autunno, verso una condizione atmosferica invernale. Avremo perciò una serie di perturbazioni che attraverseranno l’Italia, con associata aria fredda.

Advertisements

La conseguenza più ovvia sarà quella di una diminuzione sensibile della temperatura, oltre che parecchio maltempo soprattutto nelle aree che saranno esposte. Non entriamo nel dettaglio dell’evoluzione meteo giornaliera, però la prima perturbazione dovrebbe giungere nella seconda parte della prossima settimana, quindi neanche tanto distante da oggi. Ovviamente attendiamo delle conferme.

L’alta pressione non lascerà l’Europa, bensì si spezzerà in due, una parte si porterà verso l’Atlantico, l’altra nella Russia. Nel canale di confine tra le due masse anticicloniche, si farà spazio una profonda a serie di aree di bassa pressione, che hanno al momento come rotta il Mediterraneo centrale.

Non ci aspettiamo nevicate in pianura, anche se soprattutto nelle regioni settentrionali, in virtù del forte calo della temperatura, la neve potrebbe cadere a quote basse, ma avremo occasione di parlarne nel dettaglio. Sostanzialmente, però le condizioni atmosferiche saranno più invernali che autunnali.

Nella Penisola italiana e le Isole Maggiori, le basse pressioni che scorreranno una di seguito all’altra, determineranno un vero e proprio sconquasso, con temporali, grandine, rovesci di pioggia, vento che soffierà anche con intensità di burrasca. La temperatura scenderà bruscamente.

Le condizioni atmosferiche, quindi, assumeranno su tutta Italia un aspetto diverso decisamente rispetto a quello di questi giorni, sicuramente più affine al periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità rispetto a quelle a più lungo termine.

VUOI SAPERE CHE TEMPO FARA?



– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo