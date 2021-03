Le belle giornata sono dietro l’angolo, anzi stanno per bussare alla porta. Ancora qualche giorno di pazienza e tornerà a splendere il sole, per la felicità degli amanti del meteo primaverile in piena regola.

L’Alta Pressione bacerà l’Italia, da Nord a Sud, dispensando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. Sì, avete letto

bene, avremo tepori tardo primaverili. Ci si potrà scoprire un pochino, senz’altro, ma occhio, saremo ad aprile non a giugno. Le sorprese, positive o negative dipende dai punti di vista, sono sempre dietro l’angolo.

Sorprese intese come improvvisi peggioramento del tempo, perché siamo pur sempre in Primavera e perché l’Oceano Atlantico si riaffaccerà in Europa. Non solo, stiamo procedendo spediti verso la dissoluzione del Vortice Polare che dovrebbe avvenire verso metà aprile e che potrebbe portare un cambio di circolazione imponente i cui effetti andranno valutati cammin facendo.

Al di là dei tecnicismi, vi diciamo che non bisognerà scoprirsi troppo. Ad aprile, dopo metà mese, potrebbero esserci dei ritorni di fiamma del freddo. Non come oggi, ma le temperature potrebbero scendere e soprattutto potrebbero verificarsi ondate di maltempo piuttosto pesanti. Insomma, Primavera e bel tempo sì, ma a piccoli passi.

