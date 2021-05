Ancora? Un altro fine settimana col meteo in PEGGIORAMENTO

Non stiamo parlando di questo weekend, che sì, comincerà brutto ma proseguirà all’insegna del miglioramento delle condizioni meteo. Stiamo parlando del prossimo fine settimana, quindi tra circa 7 giorni, allorquando un’altra insidiosa perturbazione potrebbe impattare sulle nostre regioni.

Ebbene sì, quell’assunto per cui “i weekend rappresentano il momento più propizio per eventuali ondate di maltempo” sembra volersi confermare. Soprattutto sembra voler confermare le turbolenze fin troppo evidenti di una Primavera a dir poco capricciosa. Potessimo cambiare le carte in tavola, vista la necessità di stare all’aria apertura in questo periodo storico, l’avremmo fatto molto volentieri.

Ahi noi non possiamo, dobbiamo necessariamente affidarci ai modelli previsionali e provare a stilare previsioni il più affidabili possibili. Ecco, quegli stessi modelli previsionali intravedono l’ennesima perturbazione a cavallo tra domenica 23 e l’inizio della settimana successiva. Non una semplice perturbazione, badate bene, si tratterebbe – ovviamente il condizionale è d’obbligo (sperando che il quadro non venga confermato) – di un vero e proprio vortice ciclonico nordico.

Sì, avete letto bene: arriverebbe dal Nord Europa. Significa che porterebbe con sé aria assai fresca e che dopo 5-6 giorni di Alta Pressione scatenerebbe il putiferio attraverso il solito esagerato sbalzo termico. Difatti crollerebbero nuovamente le temperature e le precipitazioni risulterebbero fin troppo forti. Temporali, grandinate, chi più ne ha più ne metta.

Ovviamente dovremo attendere di saperne di più ma sarà bene, eventualmente, non farsi trovare impreparati. D’altronde è un mese di maggio estremo quasi se non quanto i due predecessori. Sta proseguendo sulla falsa riga di aprile, anche se rispetto al mese scorso – com’è giusto che sia – fa decisamente meno freddo (ci mancherebbe altro).

