La perturbazione, responsabile del maltempo dei giorni scorsi, è uscita completamente di scena abbandonando anche le estreme regioni meridionali. Il fronte è ormai sfilato verso i Balcani, l’Egeo ed il Mar Nero.

L’Italia è così ora quasi del tutto protetta dal ramo orientale di un robusto anticiclone, con massimi di pressione al momento collocati tra la Penisola Iberica e la Francia sud-occidentale. Qui l’anticiclone si avvale della spinta di aria più calda di matrice subtropicale.

Advertisements

Il cuore dell’anticiclone relegato ad ovest favorisce qualche disturbo limitato sull’Italia, con addensamenti veicolati dal flusso in quota nord-occidentale. Aria umida favorisce la presenza di copertura nuvolosa

Advertisements

locale sulle aree tirreniche, specie tra Liguria e Toscana.

La coda delle perturbazioni, in transito a nord dell’Italia, favorisce il sopraggiungere di velature e nubi più compatte addensate sulle Alpi confinali. Si segnala qualche debole fenomeno in transito da ovest verso est, in un quadro di generale bel tempo sul resto d’Italia.

L’azione stabilizzante dell’anticiclone sull’Italia si protrarrà almeno fino alla fine della settimana, con prevalenza di bel tempo e clima mite ma anche alcune situazioni diverse. La persistenza del campo anticiclonico favorirà il ristagno d’aria umida nei bassi strati.

Avremo quindi la presenza sempre più ingombrante di foschie, nebbie e nubi basse, specie nel weekend e con particolare riferimento ai settori tirrenici. Sono fenomeni tipici delle fasi stagnanti anticicloniche e si dovrà mettere in conto un incremento degli inquinanti sulle pianure del Nord.

Le temperature saliranno progressivamente, con valori oltre la norma e picco di tepore negli ultimi giorni della settimana. Il caldo però si avvertirà principalmente in montagna e soprattutto sulle Alpi, ove lo zero termico schizzerà ad oltre 4000 metri di quota.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram