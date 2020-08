Fantastico video…..

[embedded content]

Varie ondate di freddo si sono abbattute in Australia, vi avevamo parlato di neve insolita nell’Isola di Tasmania. Vi segnaliamo in freddo anche in alcune aree del Brasile.

Ondata di freddo non sono affatto insolite in questo periodo dell’inverno australe, ed in un contesto di fenomeni estremi, queste possono assumere anche caratteristica di eccezionalità.

Il video dei due canguri che lottano, o forse giocano, sotto una fitta nevicata è abbastanza insolita, anche perché in Australia la neve cade quasi esclusivamente sui maggiori rilievi del sud. Ma talvolta, la neve compare anche in località dove è piuttosto insolito ammirarla.

Fonte meteogiornale.it

