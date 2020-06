Le condizioni meteo dell’Europa occidentale, fin sino parte dell’Italia, sono influenzate da una Bassa Pressione dalle caratteristiche autunnali che accompagna il transito di una serie di perturbazioni.

In Italia scorre aria calda che viene dal Nord Africa, ma non è in atto alcuna ondata di calore. Nel frattempo, l’Italia Nord Occidentale, ma nel corso della giornata tutto il resto del Nord, la Toscana ed il Nord della Sardegna, saranno influenzati dalla perturbazione che avanza dalla Francia.

La vasta area di Bassa Pressione, come noterete dalla mappa, è alimentata sia dall’aria calda del Nord Africa, ma soprattutto da quella fredda che scorre dal Mar Glaciale Artico.

Tutti i modelli matematici di previsione prospettano piogge pesanti su molte regioni d’Italia. Come ampiamente descritto, pioverà parecchio in Liguria, tutta l’area a nord del fiume Po, specie la fascia delle Prealpi e sud delle Alpi, la Toscana nord occidentale.

Ma domani, il fronte si sposterà nel cuore del Mediterraneo, determinando forte maltempo nelle regioni centrali, quelle tirreniche, gran parte del Sud Italia, il nord della Sicilia.

Quanto descritto è una situazione da inizio Autunno, più che di Giugno che invece è il primo mese dell’Estate meteorologica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram