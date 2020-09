Riteniamo sia utile analizzare il Meteo Aeronautica con validità 30 giorni, al fine di intuire quelle che potrebbero essere le variabili che alterneranno la linea di tendenza indicata.

Abbiamo supportato la nostra analisi osservando prospettate anche dal centro meteo europeo, al fine di comprendere dal sintetico bollettino meteo dell’Aeronautica e del suo schema, il significato prevalente di questa previsione, che ricordiamo è del tutto indicativa, e che sarà da confermare.

Orbene, abbiamo quindi un’elevata possibilità che una primissima fase possa essere particolarmente calda, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali italiane, e in parte anche al Sud. Osserviamo, soprattutto dal modello matematico europeo, che le anomalie termiche dovrebbero essere inferiori al Sud Italia rispetto al Nord.

Anche il modello matematico europeo concorda nelle anomalie precipitative per la primissima fase, dove dovrebbe piovere meno della media, in quanto avremo un anticiclone piuttosto insistente. Tuttavia, osservando altri modelli matematici rileviamo un cambiamento delle condizioni meteo nella seconda parte della prossima settimana, quando potrebbe intervenire una situazione temporalesca piuttosto aggressiva.

Ma rivedendo il bollettino meteo dell’Aeronautica vediamo che la seconda settimana di previsione porterà la pioggia anche più abbondante rispetto alla media nelle regioni centrali e settentrionali. Quindi si dovrebbe riaprire parzialmente la porta dell’Atlantico. Ma la previsione propone temperature sopra la media, e questo viene proposto anche dal centro meteo europeo. In sostanza che attenderci, se non un’alta probabilità di avere temperature sopra la media?

Cambierebbe qualcosa nella terza settimana di previsione dove nelle regioni settentrionali potrebbero scendere le temperature, ma il centro meteo europeo vedrebbe ancora un po’ di anomalie verso l’alto, però c’è da dire che tra gli ultimissimi giorni di settembre e primi di ottobre, la colonnina di mercurio al Nord Italia sprofonda, scende verso il basso come media. Sempre in quel periodo si avrebbero nel Nord Italia precipitazioni sopra la norma. In conclusione, pensiamo che possa avere una maggiore affidabilità previsionale quella del meteo dell’Aeronautica italiana, in quanto con precipitazioni avremo nubi, e nel Nord Italia quindi temperature al ribasso.

Sempre nella terza settimana di previsione, le precipitazioni dovrebbero essere intorno alla media sulle altre regioni italiane, ma con temperature che al Centro dovrebbero essere in linea con le norma, ma al Sud sopra la media.

Quindi al Sud Italia si dovrebbe far sentire l’influenza delle acque calde del Mar Mediterraneo.

La quarta settimana di previsione, ma siamo ormai estremamente distanti da quei giorni, il Nord Italia dovrebbe avere precipitazioni in linea con la media e così anche la temperatura non dovrebbe discostarsi di troppo dalla norma. Quindi sarebbe già autunno.

Nel resto d’Italia, secondo il bollettino dell’Aeronautica militare, dovrebbero prevalere temperature sopra la media, mentre al Sud dovrebbe piovere meno della norma, mentre al Centro si ci dovrebbero essere precipitazioni tutto sommato in linea con le medie.

In conclusione, quello che osserviamo dal bollettino dell’Aeronautica militare italiano e che vivremo un nuovo autunno caldo, anche se la propensione a un calo termico verso il Nord Italia appare decisamente molto più accentuato rispetto alle altre regioni, dove a questo punto la decadenza della stagione estiva è ormai cosa prossima.

Va però detto che il Nord Italia questi giorni sta vivendo un nuovo periodo piuttosto caldo, con le temperature che in pianura raggiungono e superano quota 30° centigradi. Valori veramente elevati, in alcune circostanze superiori alle medie di riferimento del mese di luglio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

