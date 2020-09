Piogge, vento, freddo, temporali, alluvioni lampo, trombe d’aria. Potrebbe essere questo lo scenario meteo climatico che ci aspetta. Da quando? Forse già nella seconda metà di settembre.

Le proiezioni dei modelli previsionali lasciano intendere un cambiamento ancora più marcato, un vero e proprio tracollo dell’Estate che potrebbe sorprendere per velocità e intensità. Metà mese, come avrete modo di leggere in altri articoli, potrebbe rappresentare lo snodo cruciale. Magari non succederà nulla, chi lo sa, ma magari succederanno cose “turche”.

Parliamoci chiaro: il fatto che così tante depressioni, tra l’altro molto vigorose, stiano prendendo di mira l’Europa settentrionale significa che l’Autunno è arrivato. Naturalmente così a nord comincia prima, non potrebbe essere altrimenti, però occhio perché gli effetti non tarderanno a farsi sentire.

Per prima cosa, mica trascurabile, l’Anticiclone africano se ne starà buono per un po’. Forse definitivamente. Diciamo che, carte alla mano, in questo momento non s’intravedono ondate di caldo minimamente paragonabili a quanto successo il mese scorso. Anzi, diciamo che non se ne vedono proprio. E’ sicuramente un punto a nostro favore, ma non basta a decretare l’inizio dell’Autunno.

Per sancire l’avvio della nuova stagione dobbiamo necessariamente pensare ad altre situazioni, ad esempio ad affondi perturbati nel cuore del Mediterraneo. Ed ecco che potrebbe succedere, come detto potrebbe accadere proprio a metà settembre e potrebbe trattarsi di un colpo da KO. Perché potrebbe arrivare una saccatura potente, alimentata da aria fredda, quindi provate a immaginare cosa scatenerebbe (se confermata). Scatenerebbe probabilmente il finimondo e sancirebbe il termine dell’Estate.

Certo, potranno esserci altre belle giornate e questo lo sappiamo bene. Così come potrebbe tornare il caldo, persino a Ottobre. Ma quest’anno occhio al maltempo, perché siamo dell’idea che possa picchiar duro. Molto duro…

