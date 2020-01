Clima in Europa all’inizio della prossima settimana ancora con temperature di molto sopra la norma.

Stiamo vivendo un gennaio caldissimo, ma questo avviene soprattutto in Europa sulle nazioni centrali e soprattutto quelle settentrionali. Va ancor peggio sulla fascia russo-siberiana, dove le anomalie termiche raggiungono livelli eclatanti e si va verso quello che sarà il gennaio più caldo di sempre per quelle zone.

In Italie le anomalie termiche di gennaio sono molto meno marcate, in quanto i lunghi domini dell’alta pressione hanno portato una situazione tale da favorire il freddo notturno da irraggiamento e le inversioni termiche. Non si può comunque certto parlare di un contesto tipicamente invernale.

Meteo tendenza per FEBBRAIO non promette nulla di buono. Ultime proiezioni

Questa situazione non appare destinata a cambiare sul breve e medio periodo, ecco perché si può evidenziare come in alcune parti dell’Europa e soprattutto in Russia questo gennaio chiuderà come il più anomalo di tutti i tempi, per il caldo fuori periodo.

Tutta quest’anomalia climatica a così vasta scala fa capo ad un Vortice Polare troppo compatto, che limita le irruzioni d’aria fredda e comporta un flusso zonale di intense correnti occidentali fino a latitudini settentrionali. Il lago gelido resta internamente al Vortice Polare, quindi in sede artica.

A livello della stratosfera, il Vortice Polare ha raggiunto il picco di velocità e ciò non depone ancora bene per il prossimo periodo e le prossime settimane. Insomma, non si avrà alcun radicale cambio di scenario, a parte un flusso atlantico che potrebbe scorrere a latitudini un po’ più basse di quanto avvenuto di recente.

La situazione non appare destinata a mutare sicuramente nell’ultimo scorcio di gennaio, con l’anticiclone che tornerà a protendersi sul Sud Europa e sul Mediterraneo, mentre le perturbazioni, trasportate da correnti occidentali, saranno confinate sull’Europa Centro-Settentrionale.

Ciò significa che avremo temperature ancora continuamente superiori alle medie, specie sui settori europei centro-settentrionali ed orientali. Per un cambio di marcia dell’inverno bisognerà attendere febbraio, ma tutto sarà legato alle dinamiche del Vortice Polare che al momento non promettono bene.

