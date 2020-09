Nell’ultima settimana il Mediterraneo è stato una fucina spaventosa di temporali. Una piccola goccia fredda è stata sufficiente per scatenare letteralmente un putiferio, tanto che nubifragi si sono abbattuti con una furia inaudita soprattutto in alcune aree delle due Isole Maggiori.

Questo è il rischio che si palese con l’inizio dell’autunno, allorquanto l’energia in gioco è davvero eccessiva come è attualmente. I fenomeni temporaleschi, collegati alla goccia fredda, hanno potuto sfruttare il potenziale arrivato dalle acque ancora molto calde del Mar Mediterraneo.

Adesso l’Italia è alle prese con una notevole fase di caldo anomalo per il periodo. Fa caldo in tutta Europa per effetto di un esteso anticiclone che giganteggia alle medie latitudini ed è come se l’assetto barico sia ancora orientato verso un’estate molto tardiva, nonostante l’interruzione d’inizio mese.

Questo caldo d’inizio autunno potrebbe rappresentare un grosso rischio quando si presenteranno i primi guasti meteo stagionali. Il recente maltempo pone sicuramente un serio campanello d’allarme per le prossime settimane, se le temperature dovessero mantenersi a lungo così sopra la norma.

L’autunno dovrà per forza bussare più seriamente alla porta e in qualche modo l’energia accumulata in eccesso si dovrà dissipare. Ecco, è proprio questo il rischio delle stagioni autunnali mediterranee. In epoca di riscaldamento globale il tempo di ritorno di determinati eventi si è accorciato in modo preoccupante.

Per questo motivo sarà bene non abbassare la guardia, fin tanto che ci troveremo qui a parlare di caldo anomalo non potremo mai stare tranquilli. Il Mediterraneo è tutt’altro che fresco e con l’ondata di calore in azione si accumulerà nuova ulteriore energia.

La nostra speranza, viste le premesse, è che il passaggio stagionale possa essere indolore. Difficilmente però andrà così. Purtroppo il rischio di gravi episodi alluvionali è sempre in agguato a settembre, ottobre e pure a novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

