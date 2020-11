Coma sarà gennaio? Beh, in questo momento è difficile fare ipotesi sensate. Le variabili in gioco sono tantissime, potremo citare per l’ennesima volta il Vortice Polare, la Nina, la QBO ecc ecc. Sono argomenti che continueremo a trattare nelle prossime settimane, ma trattandosi di materia specifica saranno articoli dedicati soprattutto ai meteo appassionati.

In questa sede vogliamo cercare di fare una panoramica che sia di facile comprensione anche a chi non

ha particolare dimestichezza in materia. Perché alla fin fine, diciamolo, quel che interessa è il risultato finale.

Chiaramente non dobbiamo avere la pretesa di stilare una previsione, sarebbe impossibile. Dobbiamo cercare di stilare un trend meteo climatico che possa rispecchiare, a grandi linee, la realtà dei fatti.

Recentemente abbiamo dedicato un articolo dove vi si diceva che la prima metà del mese avrebbe potuto proporci scenari anticiclonici. Bene, lo confermiamo, tutto sembra remare in quella direzione. Attenzione però, non ci sarebbe nulla di strano e niente di anomalo, dopotutto gennaio è conosciuto anche per le cosiddette “secche” ovvero per un periodo condizionato da stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni.

La seconda metà mensile potrebbe essere ben più interessante. In tal senso uno dei modelli stagionali più utilizzati, quello americano, lascia intravedere un cambiamento importante, un cambiamento che potrebbe portarci almeno un’ondata di freddo consistente. Tant’è che le precedenti anomalie positive, consistenti, vengono smorzate un po’.

Così come le precipitazioni, che a differenza del pesante deficit indicato in precedenza potrebbero presentarsi con più convinzione. Se accompagnate dal freddo di un certo tipo, potrebbe scapparci l’episodio invernale importante con neve a bassa o bassissima quota.

Capite bene che stiamo parlando di novità imponenti, novità che potrebbero spalancare la strada a un mese di febbraio scoppiettante, ma questo è un discorso che affronteremo con calma appena avremo la possibilità.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

