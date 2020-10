L’instaurarsi di un estesa circolazione depressionaria sta causando meteo avverso in diverse nazioni d’Europa, a partire da quelle occidentali. L’obiettivo del maltempo sarà anche l’Italia e ancora una volta saremo alle prese con un vortice molto profondo.

La profondissima ciclogenesi atlantica attraverserà la Francia nord-occidentale presumibilmente nella prima parte di venerdì. Possiamo definirla ciclogenesi esplosiva o rapida, in quanto avverrà una caduta di pressione brusca di circa 30 hPa nell’arco di un periodo di 24 ore.

Il transito di questo ciclone comporterà meteo fortemente avverso sulla Francia di nord-ovest, con maltempo caratterizzato da rovesci molto intensi. Il vento sarà però l’elemento salente, tanto che si stima possa raggiungere raffiche da vera tempesta tra Bretagna, Normandia e Aquitania.

In particolare, le raffiche potranno raggiungere anche livelli superiori ai 130/140 km/h sulle aree più colpite, ma taluni modelli di previsione meteo stimano raffiche ancora più potenti, come ci trovassimo alle prese con venti da uragano.

Possibile “Sting Jet”, di che si tratta?

Questa eventualità si potrebbe verificare qualora si formasse un cosiddetto STING JET che potrebbe facilitare l’innesco di raffiche di vento violentissime in seno ai cicloni extratropicali.I picchi di vento possono agevolmente toccare punte superiori ai 150 chilometri orari, nei casi più estremi oltre 200 orari.

Il fenomeno sta ad indicare una coda di nubi arricciate ad uncino che spesso può caratterizzare le depressioni extratropicali molto intense del periodo autunnale. si verifica quando una ciclogenesi si approfondisce rapidamente, divenendo esplosiva.

Per sting jet si intende quel particolare vento che scende dalle alte quote mantenendosi estremamente sostenuto e con effetti devastanti fino al suolo, dove assumere carattere di bufera a raffiche che generalmente dura non oltre un paio d’ore.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

