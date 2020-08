Un’area ciclonica investe la Francia dove ha determinato un sensibile cambiamento meteo rispetto agli scorsi giorni. La temperatura è precipitata fino a 20°C rispetto ai picchi estremi di calura, si abbattono temporali, nubifragi, vento, e attualmente ci sono frequenti rovesci normalissimi in questo periodo dell’anno da quelle parti.

La Bassa Pressione iberica richiama aria fresca da nord, e nel suo lento moto verso est attiverà un marcato richiamo d’aria molto calda dal Nord Africa, pronta a invadere l’Italia, soprattutto dalla Sardegna verso le regioni centro meridionali, dove si verificherà la prima ondata di calore della settimana.

L’avvicinarsi del minimo di Bassa Pressione e del fronte perturbato al Nord Italia, però cambierà il meteo di queste regioni, determinando la formazione di temporali sparsi, di piogge e rovesci soprattutto in area alpina e prealpina, dove si annuncia un Lunedì piovoso. Anche Martedì da queste parti si vedranno piogge e temporali, stavolta specie nel settore orientale.

I temporali, come succede non di rado in questo periodo, potrebbero assumere forte intensità, e causare anche nubifragi a carattere locale.

Rispetto ai temporali che si sono avuti gli scorsi giorni, stavolta si potrebbe assistere ad una fenomenologia più diffusa.

In tale contesto, alcune aree saranno a maggior rischio sulla tenuta dei corsi d’acqua. Ci riferiamo all’area che va dal Piemonte settentrionale, alla Lombardia centro nord, poi il Trentino, il Veneto ed il Friuli.

Sarà una situazione delicata per la zona di Milano, dove già si sono avuti nubifragi in Brianza, con accumuli anche di oltre 80 mm nella giornata di oggi.

Infine, il caldo. Essendo il protagonista dei prossimi giorni, abbiamo indicato anche l’intensità che avrà l’evento, e non dovrebbe avere caratteristiche di eccezionalità. Queste le temperature massime estreme in Italia attese fino al 20 agosto 2020

Catenanuova 40.1°C

Raddusa 37.4°C

Avola, Rosolini 37.2°C

Lentini, Scordia, Solarino 37.1°C

Palagonia 36.9°C

Noto 36.8°C

Canicattini Bagni, Paternò, Ramacca, Regalbuto 36.7°C

Ottana 36.4°C

Bompensiere, Castel di Iudica, Francofonte 36.3°C

Fordongianus, San Vero Milis 36.2°C

Modica 36.1°C

Allai, Ollastra, Siamanna, Simaxis 36°C

Adrano, Milis, Palmas Arborea, Solarussa, Tramatza, Villarosa, Zerfaliu 35.9°C

Ispica, Narbolia, Santa Maria di Licodia, Siamaggiore, Siapiccia, Tadasuni, Vallelunga Pratameno, Villaurbana, Zeddiani 35.8°C

Bauladu, Leonforte, Sortino 35.7°C

Barrafranca, Biancavilla, Floridia, San Severo, Villanova Truschedu 35.6°C

Agira 35.5°C

Boroneddu 35.4°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

