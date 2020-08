Iniziamo con una premessa in apertura: l’anticiclone africano appare in piena forma e si espande con grande facilità sul Mediterraneo. Non ci sono segnali di declino dell’estate come di norma avveniva dopo Ferragosto.

La rottura dell’Estate appare lontana e le cause sono facilmente individuabili e si trovano sul Nord Africa. Qui la zona di convergenza intertropicale è ben più a nord della media, favorendo così lo spostamento della fascia dell’anticiclone subtropicale verso le latitudini mediterranee.

I temporali imponenti che a tratti investono il Nord Italia derivano dal fatto che qui si sfogano i contrasti tra spifferi d’aria fresca in quota e l’aria caldo-umida immagazzinata nei bassi strati e portata dall’anticiclone afromediterraneo.

In questa fase l’instabilità si vivacizza, per via di un temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano. Ci sarà così un ulteriore contenuto calo termico su tutta Italia, ma questa fase durerà poco, con un’inversione tendenza attesa nella seconda parte della settimana.

L’anticiclone subtropicale troverà un nuovo varco per espandersi verso nord prima sulla Penisola Iberica e poi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, investendo pienamente l’Italia. Ci sarà l’ennesima impennata termica di questo agosto, con probabili picchi fino a 40 gradi su alcune zone delle Isole Maggiori.

Fiammata africana, ecco quando finirà

Il picco della canicola è atteso nel prossimo weekend, con temperature che raggiungeranno soprattutto al Centro-Sud valori molto elevati e anche l’afa si farà opprimente. La fiammata africana, pur molto intensa, potrebbe però ridimensionarsi rapidamente già nel corso del fine settimana.

Una saccatura riuscirà infatti, entro domenica, ad erodere l’anticiclone africano, portando temporali e un refrigerio a partire dal Nord Italia. Tuttavia, poi, nella prossima settimana l’anticiclone africano potrebbe ancora rimontare sull’Italia, per via delle cause climatiche che abbiamo evidenziato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

