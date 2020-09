Vi avevamo messo in guardia e puntualmente il meteo sull’Italia si è ribaltato davvero in men che non si dica. Nelle ultime 48 ore abbiamo vissuto il drastico passaggio dai tepori tardo estivi ad un’irruzione polare, coadiuvata da notevole maltempo per i contrasti termici marcati.

Stiamo patendo questo repentino crollo termico, anche perché eravamo abituati al caldo che ha praticamente dominato in modo pressoché incontrastato nelle prime due decadi di settembre. Ora il clima si è fatto autunnale, attraverso una configurazione a dire il vero invernale che accentua le gravi anomalie.

Una domenica con meteo da lupi

Ci troviamo ora nella fase apicale del maltempo freddo sull’Italia, dove in queste ore è giunto un nuovo impulso perturbato a rinvigorire ulteriormente la circolazione ciclonica già presente. Le fredde correnti nord-atlantiche alimentano il vortice, con minimo tra Tirreno e Sardegna.

Il maltempo intenso si appresta ad investire il Centro-Sud. Non si prevede nulla di buono nelle prossime ore, tutt’altro. Piogge e temporali anche forti stanno investendo la Sardegna, con fenomeni intermittenti presenti anche sui versanti tirrenici dove si intensificheranno dando luogo a possibili nubifragi.

Dal pomeriggio il maltempo si estenderà anche ai versanti adriatici, abbracciando gran parte del Centro-Sud Peninsulare. Ci saranno ancora forti temporali e, vista la persistenza d’aria fredda in quota, anche occasione di nevicate sui rilievi appenninici localmente fin sotto i 1500 metri.

Nel contempo, il meteo migliorerà in Sardegna nella seconda parte della giornata. Verso sera piogge e temporali raggiungeranno anche la Romagna, poi il resto delle coste dell’alto versante adriatico e la parte est del Triveneto. Resteranno all’asciutto il Nord-Ovest ed il Trentino Alto Adige con parziali schiarite.

Lo scenario meteo resterà ancora compromesso in avvio di settimana, con ulteriori importanti precipitazioni sulle aree tirreniche e variabilità altrove. Le temperature saranno ancora molto frizzanti, con cenni di risalita nei valori massimi laddove si affermeranno ampie schiarite.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

