Non una, forse due fasi anticicloniche consecutive. La prima è ufficialmente iniziata e dovrebbe durare circa una settimana. La seconda, su cui pesano ancora diverse incognite, potrebbe presentarsi a stretto giro. Diciamo che il quadro meteo climatico della prima settimana di novembre potrebbe essere condizionata, fortemente, dall’Alta Pressione.

Andiamo con ordine. In questo momento, complice l’accelerata del Vortice Polare (l’indice AO ne è testimone, raggiungendo valori positivi notevolissimi), stiamo per assistere a un consolidamento di un ampio e vigoroso campo d’Alta Pressione. Il risultato? Presto detto: stabilità atmosferica. Preferiamo non utilizzare il termine “bel tempo” perché non per tutti sarà così.

Quando le nebbie o le nubi basse inizieranno a permanere anche di giorno, in alcune zone d’Italia si faticherà a vedere il sole.

La seconda ondata potrebbe realizzarsi in risposta a un affondo depressionario sull’ovest Europa o meglio, verso la Penisola Iberica. Indovinate un po’? L’Alta Pressione africana potrebbe regalarci (si fa per dire) giornate estremamente miti. La vera Estate di San Martino, quella che di solito dovrebbe realizzarsi a cavallo tra la prima e la seconda settimana di novembre.

A questo punto è lecito domandarsi: quale sarà la via d’uscita? Per poter rispondere non possiamo far altro che affidarci ai modelli previsionali, i quali stanno tutt’ora cercando di capire se l’eventuale frenata del Vortice Polare avrà effetti degni di nota. Probabilmente sì, anche se ad oggi pare che la soluzione al “problema persistenza” (in riferimento all’Alta Pressione ovviamente) potrebbe arrivare dall’Oceano Atlantico.

Diciamo che attorno al 6-7 novembre potremmo assistere a un graduale indebolimento dell’Anticiclone. Indebolimento che verrebbe innescato da depressioni atlantiche in progressiva espansione sul Mediterraneo centro occidentale. Se così fosse potrebbe realizzarsi una tipica ondata di maltempo di matrice oceanica, mentre il freddo – per il momento – rimarrebbe relegato ad alte latitudini.

Tuttavia, alla luce di quanto osservato ultimamente, l’indebolimento del Vortice Polare – temporaneo chiaramente – potrebbe anche esserci e se così fosse l’aria fredda artica potrebbe letteralmente ribaltare le carte in tavola. Ma visto che si tratta di un’ipotesi poco battuta, almeno per il momento, lasciamola da parte e concentriamoci sul “normale autunno”.

