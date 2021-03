E’ bene non illudersi, perché la Primavera è Primavera anche quando mostra il proprio lato capriccioso. I capricci meteo fanno parte del gioco e dobbiamo metterli in preventivo, soprattutto in un mese come quello di aprile che in genere è turbolento quanto o più di marzo.

Può avere peculiarità invernali e ne abbiamo già parlato, evidenziando come tra Pasqua e Pasquetta potrebbe cambiare tutto. Potrebbe cambiare il mondo, c’è poco da dire. Perché se è vero che nei prossimi giorni avremo un assaggio di tarda Primavera è altrettanto vero che dal primo weekend mensile potrebbe tornare l’Inverno. O comunque potrebbe peggiorare il tempo.

Poi c’è tutto il discorso riguardante il Vortice Polare e la dissoluzione attesa a metà mese, che come spesso capita proporrà il piatto forte delle turbolenze stagionali.

Ma allora cosa dobbiamo aspettarci? Beh, diciamo che dobbiamo aspettarci repentini cambiamenti meteo, si potrebbe passare dal caldo anomalo al freddo, poi al fresco e nuovamente al caldo. Per quanto riguarda eventuali ondate di maltempo riteniamo la seconda decade la più propizia in tal senso, poi ovviamente dovremo capire quanto saranno intensi i peggioramenti.

L’Atlantico, dopo l’Artico, potrebbe scatenarsi e portarci varie perturbazioni. Attenzione soprattutto alle strutture cicloniche secondarie, quelle mediterranee, quelle in grado di dar luogo a fenomeni potenzialmente violenti a causa dei crescenti contrasti termici.

Verso fine mese, invece, l’Alta Pressione potrebbe prendere letteralmente il sopravvento determinando condizioni di bel tempo. Potrebbero arrivare i primi caldi simil estivi, quindi temperature di 30°C e oltre. Insomma, ad aprile potrebbe davvero non mancare nulla.

