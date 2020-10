Sta per finire il dominio dell’alta pressione che negli ultimi giorni ha protetto gran parte d’Italia, garantendo meteo diffusamente stabile. Ora l’anticiclone sta subendo l’erosione lungo il bordo occidentale, dettato dalla penetrazione di una saccatura atlantica.

Le condizioni sono in netto peggioramento a partire dal Nord-Ovest, per l’ingresso della parte attiva del sistema perturbato. Le piogge guadagneranno pian piano terreno, nonostante l’ostacolo opposto dall’anticiclone che proverà a resistere dinanzi all’assalto della perturbazione.

Il fronte è atteso progredire lentamente verso est, scalzando gradualmente l’anticiclone anche dal resto d’Italia. Le temperature sono previste in netto nelle zone coinvolte dal peggioramento e dalle piogge, mentre

resteranno elevate e sopra la norma sui rimanenti settori.

Come evolverà il meteo per la giornata di oggi, venerdì 23 ottobre? Le piogge inizialmente saranno presenti tra le regioni di Nord-Ovest e l’Alta Toscana, con fenomeni più intensi in Liguria e sull’Alta Lombardia, ma in genere al più moderati.

Perturbazione scorrerà sull’Italia

Il fronte poi si estenderà al resto del Nord, con precipitazioni dal pomeriggio su tutto il Triveneto e sull’Emilia Romagna, mentre una contestuale attenuazione delle piogge si avrà su Valle d’Aosta, Ovest Piemonte e Ponente Ligure.

Nella tarda serata le piogge si estenderanno a tutta la Toscana, l’Umbria, l’Alto Lazio, il nord delle Marche e la Sardegna nord-occidentale. Sul resto d’Italia proseguirà invece il bel tempo, in pieno stile ottobrata romana, grazie alla presenza dell’anticiclone, espanso dal Nord Africa al Mediterraneo centrale e ai Balcani.

La perturbazione riuscirà poi a scardinare del tutto l’anticiclone e continuerà a scorrere lentamente sullo Stivale durante il prossimo weekend, distribuendo qualche precipitazione sparsa anche al Centro-Sud, in particolare nella giornata di sabato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

