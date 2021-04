Finito il tempo delle “fake news” meteo? Chissà, fatto sta che negli ultimi mesi stiamo registrando meno interesse per certe notizie e come darvi torto?

Advertisements

Già c’è l’estremizzazione meteo, figuriamoci dover sopportare anche l’estremizzazione di chi si occupa di questa materia. Dal canto nostro stiamo cercando di fornirvi notizie il più veritiere possibile, soprattutto aderenti alla realtà ed è una realtà che in quest’ultimo periodo sta stupendo sotto molti punti di vista.

Quindi, ci chiediamo, perché esagerare coi toni se il tempo è già esagerato per conto suo? Perché di Primavera, al momento, c’è davvero poco. Diciamo che stiamo vivendo un mese di aprile che somiglia a marzo e quel che non ha fatto – se non in minima parte – il mese scorso lo sta facendo ora.

Dovete darci atto che avevamo ragione. Avevamo ipotizzato un aprile fresco, avevamo ipotizzato qualche discesa d’aria fredda, poi è chiaro che tutto sta procedendo al di là delle nostre aspettative. Non credevamo potesse far così freddo, questo dobbiamo dirlo per onestà intellettuale.

Avevamo detto, anche, che ci aspettiamo qualche ondata di caldo ma per il momento non ne abbiamo visto. Ciò non toglie che ci crediamo ancora e il periodo più propizio potrebbe essere quello dell’ultima settimana mensile. Ma lungi da noi voler estremizzare il tutto, anche qualora dovesse trattarsi di caldo anomalo cercheremo di non esagerare parlandone. La meteo esaltazione è giunta al capolinea, forse…

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram