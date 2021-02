Un’ampia parte d’Europa è ancora alle prese col freddo d’origine russa, ma da occidente lo scenario sta bruscamente cambiando col ritorno delle correnti atlantiche e subtropicali che riportano la mitezza a partire dalla Spagna e dalla Francia.

Se in Italia il meteo sta tornando ovunque stabile, tutt’altro scenario riguarda invece Grecia e Turchia penalizzate da bufere di neve, nel momento attuale che sono investite più direttamente dalle masse d’aria gelida in discesa dalla Russia.

Quest’aria molto fredda contrasta infatti con l’aria ben più temperate presente sul Mediterraneo, favorendo contrasti e pertanto precipitazioni. Inoltre c’è anche lo zampino di un minimo depressionario, lo stesso che ha attraversato l’Italia nei giorni scorsi.

Il ciclone mediterraneo si è ulteriormente approfondito, alimentando così la perturbazione che investirà ancora pesantemente l’area fra l’Egeo e la Turchia. Sono attese nevicate abbondanti, addirittura di oltre 30 cm ad Istanbul. Tantissima neve cadrà sui rilievi.

Qualche fiocco di neve si spingerà anche alle porte di Atene, in Grecia. La neve è attesa sopraggiungere anche in altre zone del Mediterraneo Orientale, fra Giordania e Palestrina prima di far intrusione più all’interno in direzione di Iraq e Iran, ma a carattere più sporadico.

