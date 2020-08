Mentre equipaggi di vigili del fuoco e della protezione civile cercano di spegnere gli immani incendi che interessano la California, nella contea di San Diego si sono formati diversi tornado sprigionati dagli incendi.

Questo fenomeno è noto alla comunità scientifica come un turbine di fuoco, sui social media sono diventati popolarmente noti come “tornado di fuoco” e “firenado”. Ma una serie di studi nel corso degli anni hanno dimostrato che i vortici di fuoco non sono una novità. In effetti, i fenomeni sono stati documentati e temuti da più di 100 anni, secondo un articolo del 2012 sul Journal of Combustion.

Un vortice di fuoco durante il Grande Incendio di Chicago del 1871, lancio assi di legno pesanti a circa 600 metri di distanza davanti all’incendio principale, incrementando la potenza di fuoco.

All’epoca, lo stesso giorno, nel Wisconsin, due persone furono uccise quando un vortice di fuoco ha sollevato la loro casa dalle fondamenta e l’ha fatta cadere a 50 metri di distanza, secondo un articolo pubblicato su un giornale locale.

Il vortice di fuoco più mortale mai registrato si è verificato in Giappone nel 1923, dopo il terremoto del Grande Kanto 7.9 di magnitudo.

I sopravvissuti al potente sisma trovarono riparo in uno spazio aperto che poi fu travolto da un enorme vortice di fuoco che uccise migliaia di persone in pochi minuti.

Nel sud ovest degli USA sono stati emessi diversi avvisi di Tornado di Fuoco, mentre infuria un’ondata di calore da record.

