Circa una settimana fa, in Florida si è abbattuta la prima forte tempesta primaverile, caratterizzata da una tempesta di fulmini. Varie aree hanno patito di fortissime piogge, che come si sa, in Florida non trovano un buon terreno per essere smaltite, e creano allagamenti.

I fulmini hanno causato danni anche domestici, oltre che incenerito vari alberi, causato black out. Ma è tra aprile e maggio che in Florida si osserva il picco massimo di tornado, ed anche grosse trombe marine. E una di queste si è vista l’11 aprile.

