Centro Meteo americano, Autunno 2020 con ausilio CFSV2 Monthly Mean – Global 0.5°.

TEMPERATURA A 2 METRI

Le proiezioni prospettano un autunno con temperature sovente inferiori alla media. Il mese di settembre potrebbe avere temperature medie più basse rispetto alla media nelle regioni centro-settentrionali italiane, mentre al Centro-Sud e le Isole Maggiori potrebbe rimanere con temperatura sopra la media.

Nell’ottobre 2020, la differenza dalla media dovrebbe incrementarsi, e tutte le regioni centro-settentrionali potrebbero avere valori termici sotto la norma. Solo la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali dovrebbero avere temperature superiori alla norma.

Con novembre dovrebbero attenuarsi le aree più fredde rispetto alla norma, anche se potrebbero risultare con temperature più basse le regioni adriatiche e parte del Nord Italia. Il resto del Paese avrebbe temperature superiori alla media. C’è da segnalare la possibilità di temperature tra la media e sotto la norma nelle regioni alpine.

A dicembre le anomalie fredde dovrebbero diminuire e lasciare spazio a temperature sovente superiori alla media, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, con un picco positivo sulla area tirrenica, la Sardegna e la Sicilia.

GEOPOTENZIALE 500 HPA

Il mese di settembre dovrebbe prevedere l’influenza piuttosto frequente di perturbazioni oceaniche su Italia. Lo riscontriamo dall’anomalia della pressione atmosferica in quota. Ad ottobre anomalia dovrebbe accentuarsi, le condizioni sembrerebbero estremamente favorevoli per molto pioggia e maltempo su tutta Italia.

Con novembre potrebbero affacciarsi periodi anticiclonici, con correnti più settentrionali.

Dicembre potrebbe vedere alte pressioni a oriente dell’Italia e basse pressioni a occidente. Tale configurazione sarebbe ideale per maltempo nel nostro Paese, ma anche le prime ondate di freddo.

TEMPERATURA ACQUE MEDITERRANEO

Per tutto l’autunno sono attesi valori sopra la media. Per altro, in dicembre, l’anomalia positiva potrebbe estendersi anche al Mar Nero, che però complessivamente, rimarrebbe più freddo della media.

PRECIPITAZIONI

Tutta la stagione autunnale dovrebbe essere caratterizzata da precipitazioni superiore alla media, specialmente nelle regioni settentrionali e quelli tirreniche. Un calo delle anomalie precipitative, con tendenza a carenza di pioggia rispetto alla norma, si potrebbe verificare nel mese di dicembre su un ampio territorio della Penisola e la Sicilia. Ma tale evento sarebbe minore al Nord Italia, dove si potrebbero avere ancora eccessi oltre la media.

NEVE ALPI

Da una prima analisi complessiva, è ipotizzabile la possibilità di un inizio di stagione delle nevicate precoce sulle regioni alpine, dove potrebbero essere piuttosto abbondanti, se non di eccezionale intensità.

CONSIDERAZIONI

L’Autunno 2020 potrebbe essere caratterizzato da eventi meteo particolarmente estremi. Con intense precipitazioni, oltre la media. Potrebbe esservi un certo rischio alluvionale per eccesso di pioggia su alcune aree.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Fonte meteogiornale.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram