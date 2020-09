Tutto lascia presagire un cambio di passo imminente. Tutto lascia intravedere scenari meteo climatici autunnali. Tutto lascia intendere un trimestre scoppiettante, nel bene e nel male.

Ovviamente stiamo parlando delle proiezioni autunnali, che mai come quest’anno ci suggeriscono ben altri scenari rispetto all’Estate pressoché infinita a cui c’eravamo abituati gli anni scorsi. Volete un esempio? La prossima settimana potrebbe esserci un altro peggioramento e potrebbe portarci precipitazioni di una certa intensità. Sarà uno di quei classici peggioramenti autunnali, ovvero innescati da una depressione secondaria capace di insinuarsi all’interno dell’Alta Pressione.

Vuol dire che non avremo un’Alta Pressione capace di portarci le incredibili ondate di caldo della scorsa settimana, ma vuol dire anche che le proiezioni stagionali si stanno rivelando esatte. Eccezion fatta per il mese di luglio, che era stato visto rovente al pari di agosto, dobbiamo dire che si sono comportate piuttosto bene. Su agosto c’hanno preso in pieno e su settembre le premesse sembrano rosee.

Poi c’è un altro elemento da considerare: la Nina. Abbiamo letto con molta attenzione l’articolo del nostro collega Gaddari e non possiamo far altro che concordare. La Nina potrebbe rappresentare quell’elemento in più capace di destabilizzare una situazione tutt’altro che stabile. Al di là degli effetti circolatori planetari a noi interessa sapere quali potrebbero essere le ripercussioni qui in Italia o più in generale nel Mediterraneo.

Ebbene, le ripercussioni potrebbero condurci in una direzione che conosciamo già: più piogge del normale e temperature leggermente superiori alla media (ma questa non sarebbe certo una novità). Però attenzione, perché le piogge potrebbero arrivare in modo discontinuo, ovverosia potrebbero diventare spesso e volentieri violente. Quindi occhio ai nubifragi, che potrebbero essere frequenti, così come le grandinate. Questo sino a Ottobre. Da novembre in poi, invece, attenzione al freddo perché potrebbe già farsi sentire (in montagna in realtà le prime nevicate potrebbero arrivare ad ottobre).

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far sì che il piatto autunnale diventi letteralmente esplosivo. Chissà se basterà per cambiare il corso dell’intera stagione, ma la sensazione è che quest’anno possano succedere avvenimenti meteo climatici indimenticabili.

