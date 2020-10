Se vi è capitato di dare un’occhiata alle mappe di previsione non potrete non aver notato un netto cambiamento delle condizioni meteo. Non un cambiamento qualsiasi, stiamo parlando di un cambiamento duraturo i cui effetti potrebbero protrarsi verso l’ultima decade di ottobre.

Il primo step è imminente: a partire da domenica spazio al maltempo. Anche in questo caso non sarà maltempo qualsiasi: una vera e propria irruzione artica si getterà verso sud, sfruttando la spinta meridiana dell’Alta Pressione delle Azzorre. L’irruzione sarà in grado di spingersi sul Mediterraneo, creando i presupposti per la nascita di aree cicloniche secondarie e per un’ondata di maltempo che promette battaglia.

Su alcune regioni potrebbero ripresentarsi nubifragi, quindi precipitazioni localmente violente. Non solo, arriverà anche la neve a quote relativamente basse. Tenete conto che le temperature, lo confermiamo, si orienteranno con decisione al di sotto delle medie climatiche di riferimento.

Poi? Beh, poi ancora maltempo. Sì, perché sul Mediterraneo si formerà una lacuna barica che difficilmente verrà presa d’assalto da Alte Pressioni. Anzi, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe catalizzare nuove perturbazioni e stavolta provenienti dall’Oceano Atlantico. Meno fredde, questo è vero, ma neppure miti. Diciamo che saranno perturbazioni consone al mese di Ottobre, così come sarà consono al mese in corso l’eventuale reiterazione del maltempo.

Insomma, gli ingredienti sul piatto sono tanti e tutti gustosi. Ora dovremo solamente capire come verranno mescolati e quale sarà l’impiattamento. Di certo sarà Autunno, Autunno vero, non come gli anni scorsi quando ci trovavamo fin troppo spesso a dover parlare di Anticiclone Africano, di sole, di ondate di caldo, di mare e via dicendo.

