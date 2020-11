Gelate notturne previste nei prossimi giorni in varie località. Meteo invernale. Temperature.Meteo che diventa rigido in Italia, la ormai fine di novembre si fa sentire con temperature in netta diminuzione rispetto agli scorsi giorni, e l’aria fredda tenderà ad abbattere i termometri sensibilmente, specialmente nelle località di valle e pianura del Nord.

In particolare,

nel Nord Italia sono attese nebbie in Valle Padana con inversioni termiche, che irrigidiranno decisamente il clima.

Aosta -5°C

Asti -4°C

Alessandria -3°C

Ferrara, Modena, Biella, Forlì, Reggio nell’Emilia, Bologna, Pavia, Rovigo, Cremona, Mantova, Padova, Parma, Vercelli, Torino, Bolzano, Lodi -2°C

Cuneo, Piacenza, Pordenone, Sondrio, Cesena, Treviso, Udine, Varese, Milano, Trento, Vicenza -1°C

Belluno, Novara, Verbania, Bergamo, Brescia, Monza, Ravenna 0°C

Gorizia, Lecco, Verona, L’Aquila, Ascoli Piceno, Como, Macerata, Urbino, Firenze, Campobasso, Arezzo, Prato 1°C

Fermo, Siena, Benevento, Chieti, Pistoia, Teramo, Lucca, Perugia, Rieti 2°C

Pisa, Terni, Trieste 3°C

Grosseto, Venezia, Isernia, Carrara, Potenza, Avellino, La Spezia, Massa, Frosinone, Nuoro, Rimini, Tempio Pausania, Viterbo 4°C

Roma, Lanusei, Pesaro, Savona, Imperia, Livorno, Genova, Sanluri 5°C

Pescara, Cosenza, Matera, Villacidro, Foggia, Oristano, Sassari, Ancona, Enna, Olbia 6°C

Andria, Latina, Caserta, Catanzaro 7°C

Iglesias, Caltanissetta, Barletta, Cagliari, Carbonia 8°C

Vibo Valentia, Ragusa, Salerno, Taranto, Trani 9°C

Bari, Napoli, Tortolì, Lecce 10°C

Agrigento, Brindisi, Catania, Crotone, Messina 11°C

Reggio di Calabria, Siracusa, Palermo 12°C

Trapani 13°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

