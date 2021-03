L’ondata africana non poteva durare all’infinito. Ci mancherebbe altro, siamo appena all’inizio di marzo, quindi della Primavera meteo, e dover fronteggiare periodi anticiclonici vita natural durante non ci sembra il caso. Per il sole, per il caldo e per tutto il resto c’è tempo, ora è giusto che la Primavera si comporti da… Primavera.

Siamo in prossimità di un fine settimana, il primo marzolino, che vedrà le temperature scendere di parecchi gradi. Diciamo che su alcune regioni si tornerà alla normalità, su altre farà un po’ più freddo perché potrebbero esserci delle ingerenze orientali più marcate. Ma la domanda che ci poniamo è la seguente: quanto durerà?

Per rispondere, ovviamente, siamo andati ad analizzare le proiezioni termiche delle varie città rappresentanti Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori. Ecco, dopo aver analizzato attentamente tali proiezioni possiamo dirvi che le temperature potrebbero riprendere a salire già nel corso della prossima settimana.

A tal proposito vi sono delle incognite importanti, soprattutto per quel che riguarda l’entità del rialzo. Alcuni modelli propendono per un ritorno dell’Anticiclone africano, altri per un importante peggioramento nord atlantico. E’ evidente che qualora dovesse prevalere quest’ultima ipotesi l’aumento delle temperature verrebbe smorzato o addirittura non ci sarebbe. Viceversa, dovesse ripresentarsi il temibile Anticiclone africano allora sì che le cose cambierebbero.

Allora sì che le temperature tornerebbero a salire consistentemente, portandosi ben oltre le medie stagionali. Per il momento è ancora tutto in bilico ed è giusto evidenziarlo, ma non possiamo non dirvi che le chance di una Primavera fortemente anticiclonica stanno aumentando. Soprattutto per quel che concerne la seconda metà di marzo e il mese di aprile.

