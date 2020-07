Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare schematizza la linea di tendenza ad un mese, prospettando una normalità climatica che negli ultimi anni era divenuta assai rara. Ciò viene prospettato nel suo insieme previsionale, poi i dettagli giornalieri avranno periodi più complessi di ciò che appare in uno schema come questo.

Siamo in una stagione estiva abbastanza in linea con la norma, ma per Agosto si potrebbe riaccendere l’anomalia climatica soprattutto nelle regioni del Nord Italia, con precipitazioni sotto la media e temperature anche elevate. Ed ecco quindi che ci sarà il caldo estivo, forse superiore alla media, quello tanto annunciato dai modelli matematici con tracce previsionali a lungo termine.

Il Centro ed il Sud, in una visione d’insieme, poco patirebbero delle anomalie termiche, ed anche in questa parte d’Italia sarà caldo dell’Estate, ma con connotati normali.

Però, e non è poco trascurabile, la prima settimana di previsione, quella con la migliore affidabilità previsionale, potrebbe essere più fresca della media al Nord Italia ed al Centro, ma anche più piovosa.

Vi lasciamo con il bollettino ufficiale.





IL BOLLETTINO UFFICIALE – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

20 – 26 Luglio 2020

Durante la prima settimana si assiste all’espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo. Tuttavia, il Nord Italia ed il settore più settentrionale del Centro risultano influenzate da un flusso occidentale. Infatti, sebbene al Sud il campo termico e i valori precipitativi risultino nella norma, al Centro-Nord l’alternanza di una serie di impulsi inseriti nella corrente sopracitata, specie nei giorni centrali della settimana, comportano in queste regioni dei livelli pluviometrici sopra la media climatologica e temperature al di sotto di essa.

27 Luglio – 02 Agosto 2020

La seconda settimana mostra un andamento in linea con la media climatologica sia per le precipitazioni che per le temperature. Solamente su Appennino centrale e Sicilia si rilevano valori termici al di sotto del periodo di riferimento.

03 – 09 Agosto 2020

Nella terza settimana l’Italia risente, seppur marginalmente, di un’area di alta pressione atlantica con correnti temperate ma stabili. Le precipitazioni risultano nella norma, ad eccezione delle aree alpine dove sono attese sotto media. Per quanto riguarda le temperature, queste tendono ad aumentare lungo l’arco alpino e sulle aree tirreniche ed a rimanere in linea con le medie del periodo sul resto del Paese.

10 – 16 Agosto 2020

Nella settimana di Ferragosto non risulta essere presente un sostanziale cambiamento. Infatti, i valori pluviometrici e termici nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo, salvo un segnale sopra media per le temperature al Nord.

AVVERTENZE

Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata.

Fonte meteoam.it, ovvero l’Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell’Aeronautica Militare ogni settimana.

